Oroscopo settimanale, le previsioni dal 10 al 16 febbraio

E' arrivato un nuovo lunedì che coincide con l'inizio di una nuova settimana, tutta da vivere: sarà piena di novità interessanti? Scoprilo attraverso l’oroscopo di Sky ascolta articolo

Con la giornata odierna inizia una nuova settimana, da affrontare con intensità. Sarà piena di risvolti positivi? Lavoro, soldi e amore ti riserveranno sorprese inattese? Scopri cosa prospettano per te le stelle: ecco, segno per segno, l’oroscopo dal 10 al 16 febbraio. LEGGI L'OROSCOPO DEL 2025

ARIETE La settimana parte con qualche tensione familiare, ma tutto si chiarirà col passare dei giorni. In amore, alternanza tra armonia e discussioni, mentre nel lavoro la comunicazione sarà un punto di forza. Possibili guadagni o nuove opportunità finanziarie, ma attenzione a gestire bene le risorse.

TORO La settimana parte con qualche incertezza, ma da giovedì tutto diventa più chiaro. In amore, il dialogo migliora e nascono nuove possibilità per i single. Nel lavoro, concentrazione e opportunità in aumento. Positive le finanze che potrebbero rivelarsi molto fruttuose.

GEMELLI L'inizio di settimana offre lucidità per organizzare impegni e progetti. Da metà settimana, possibili distrazioni e incertezze, quindi attenzione ai dettagli. In amore, sentimenti solidi ma comunicazione altalenante. Nel lavoro, ottimi risultati iniziali, ma attenzione alle contrattazioni nel weekend.

CANCRO Settimana dinamica, tra emozioni forti e decisioni importanti. A metà settimana, lucidità e intuito vi guideranno nelle scelte. In amore, alternanza tra passione e incertezze. Nel lavoro, ottime prospettive per progetti e accordi. Le finanze migliorano con il tempo, grazie a scelte oculate.

LEONE La settimana parte con qualche incertezza, ma il fine settimana porta serenità e nuove prospettive. L’amore si fa più armonioso, con incontri intriganti per i single. Nel lavoro, si chiude un capitolo e si guarda al futuro. Attenzione ai dettagli nelle decisioni finanziarie.

VERGINE Questa settimana vi aiuterà a mettere al primo posto i vostri bisogni, senza sentirvi in dovere verso gli altri. L’amore sarà intenso e coinvolgente, con un’ottima intesa. Sul lavoro organizzatevi al meglio, mentre le finanze richiedono pazienza prima di migliorare.

BILANCIA Settimana intensa e stressante, ma trovare momenti di svago vi aiuterà a ritrovare energia. In amore, evitate litigi inutili e cercate sostegno. Sul lavoro, diplomazia e chiarezza vi aiuteranno a gestire ogni situazione. Finanze altalenanti: occhio alle spese impreviste!

SCORPIONE Energia e confusione si alternano. Prime giornate turbolente con piccoli imprevisti, poi tutto si rischiara, portando lucidità e nuove opportunità. In amore, dialogo difficile inizialmente, ma migliora nel weekend. Sul lavoro, meglio rimandare decisioni a fine settimana. Finanze stabili, ma intuizioni preziose.

SAGITTARIO Partenza ottima per affrontare questioni importanti prima che la confusione prenda il sopravvento nel weekend. Amore in fase positiva, favoriti incontri e relazioni sincere. Lavoro produttivo nei primi giorni, meno lucidità dopo. Per le finanze, meglio contrattare e valutare opzioni prima di impegnarsi.

CAPRICORNO Settimana turbolenta, ma con miglioramenti futuri. In famiglia evitate conflitti inutili, in amore niente ossessioni o gelosie. Lavoro gestibile, ma senza progressi eclatanti. Finanze delicate: meglio non prendere decisioni importanti ora. Pazienza e lucidità saranno le chiavi per affrontare al meglio.

ACQUARIO Settimana tranquilla e fortunata, perfetta per dedicarsi a se stessi ma senza trascurare i doveri. L'amore riserva sorprese: progetti di coppia e nuove conoscenze. Il lavoro offre buone opportunità mentre le finanze crescono.

PESCI Settimana tranquilla, con energia per completare i doveri. Il weekend porta novità e vivacità, con opportunità per migliorare i rapporti, soprattutto in amore e lavoro. I single avranno occasioni per nuovi incontri, mentre nelle finanze si consiglia prudenza.