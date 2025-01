Oroscopo settimanale, le previsioni dal 27 gennaio al 2 febbraio

In calendario ecco un nuovo lunedì che coincide con l'inizio di una nuova settimana: sarà piena di novità interessanti? Scoprilo attraverso l’oroscopo di Sky ascolta articolo

Con la giornata odierna inizia una nuova settimana tutta da vivere. Sarà significativa e piena di eventi positivi? Lavoro, soldi e amore ti sorprenderanno? Scopri cosa prospettano per te le stelle: ecco, segno per segno, l’oroscopo dal 27 gennaio al 2 febbraio. LEGGI L'OROSCOPO DEL 2025

ARIETE Una settimana che parte nervosa ma migliora rapidamente, portando chiarezza mentale e comunicativa. Ottimo periodo per nuovi incontri, consolidare amicizie e avviare progetti concreti. Attenzione all’energia fisica: serve equilibrio per evitare stress, organizzatevi per non sovraccaricarvi. Momento perfetto per decisioni finanziarie importanti.

TORO Settimana che inizia al meglio, con opportunità per incontri importanti e dialoghi chiarificatori. Affrontate subito eventuali problemi perché da martedì sera la comunicazione potrebbe complicarsi. Anche se l’umore migliora da venerdì, la chiarezza mentale resterà altalenante. Focus su obiettivi concreti.

GEMELLI Settimana che favorisce dialogo e chiarezza mentale. Rapporti familiari più sereni e ottime opportunità lavorative, perfetta per cambiamenti. Da venerdì emozioni confuse, ma domenica tornerà comprensione e tranquillità. Sfruttate la vostra lucidità per cogliere occasioni incluse quelle finanziarie per migliorare le entrate.

CANCRO Un inizio settimana confuso lascia spazio a chiarezza e serenità. Dialogo e concentrazione migliorano, favorendo lavoro, relazioni e hobby. L’amore richiede coraggio e azione concreta. In ambito finanziario, è importante analizzare spese e ottimizzarle per mantenere la stabilità economica.

LEONE Settimana impegnativa per comunicazione e concentrazione, con possibili incomprensioni e imprevisti. Evitate tensioni inutili, mantenendo leggerezza e calma. Prudenza nelle decisioni lavorative e finanziarie: controllate ogni dettaglio attentamente. Amore poco brillante, ma i single potrebbero godersi maggior libertà. Domenica porta rinnovato entusiasmo.

VERGINE Settimana da pianificare con pragmatismo, chiarendo dubbi ed eliminando incertezze. Le stelle vi invitano ad evitare situazioni ambigue in amore proteggendo il cuore da delusioni. Nel lavoro prevale la routine ma con precisione. Affrontate le spese con serenità, attendendo miglioramenti futuri.

BILANCIA Lunedì e martedì segnano un inizio nervoso, ma da martedì sera il cielo porta chiarezza, favorendo il dialogo e nuove opportunità. Bene le amicizie e il tempo libero. Il lavoro offre possibilità di crescita, mentre le finanze sono favorevoli.

SCORPIONE Inizio settimana favorevole, con possibilità di chiarire equivoci e concludere affari. Da martedì, attenzione alla comunicazione. In amore, passione e dolcezza, ma occhio a non rivelare troppo del passato. Per il lavoro, risoluzioni veloci all'inizio, poi difficoltà. Le finanze migliorano leggermente.

SAGITTARIO Da giovedì nuove opportunità per uscire e allargare le conoscenze. In amore, riflessioni possibili, ma anche chiarimenti con il partner. Per il lavoro, inizia una fase positiva con idee vincenti. Le finanze non saranno favorevoli, ma segnano un passo avanti.

CAPRICORNO Lunedì segna l'inizio di una settimana favorevole, con un buon inizio in amore, dove è utile cercare chiarimenti. Nel lavoro, concentratevi su novità e cambiamenti, portando risultati positivi. Per il denaro, potrebbero esserci sorprese, ma fate attenzione a non esagerare con le spese impreviste.

ACQUARIO Sarà una settimana di novità interessanti! La comunicazione migliorerà e aumenteranno le occasioni per nuovi incontri, sia in amore che nelle relazioni sociali. In ambito lavorativo, le opportunità per avanzamenti o cambiamenti sono favorevoli. Occhio al denaro, potrebbero arrivare sorprese! Venerdì con alcune criticità ma il weekend sarà positivo.

PESCI Settimana positiva, con momenti dolci. In amore, potrebbero arrivare incontri sorprendenti o nuove emozioni, mentre in coppia c’è spazio per il corteggiamento. Sul lavoro, attenzione a non distrarsi. Denaro in fase calante, ma la fortuna cambierà a breve. Giovedì possibili incomprensioni ma da venerdì tutto filerà liscio.