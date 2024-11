Oroscopo settimanale, le previsioni dall'11 al 17 novembre

Puntuale ecco giunto un nuovo lunedì e quindi è tutto pronto per vivere una nuova settimana. Sarà ricca di svolte importanti? Lavoro, soldi e amore saranno dalla tua parte? Scopri cosa prospettano per te le stelle: ecco, segno per segno, l’oroscopo dall'11 al 17 novembre.

Questa settimana inizierà con emozioni positive come fiducia, entusiasmo e determinazione, ideali per pianificare le attività quotidiane e godersi momenti di svago. Da lunedì a sabato saranno ore scorrevoli e gratificanti, mentre domenica sarà meglio prestare attenzione agli imprevisti e riflettere prima di agire impulsivamente.

Questa settimana, siete chiamati a mantenere un atteggiamento positivo e a concentrarvi sulle cose che funzionano bene. Per esempio, potreste fare nuove conoscenze attraverso i Social o in modo più tradizionale. Evitate di ruminare risentimenti o di coltivare rabbia. Concentratevi sul lato positivo delle cose e avrete giornate piacevoli e scorrevoli.

Settimana con novità impreviste ma stimolanti. Emozioni serene con qualche scossone dovuto a piccole incomprensioni. Favorita la passione e la sensualità in amore. Attenzione al lavoro, procedete con cautela e verificate ogni dettaglio. Settimana confusa per le finanze, evitate rischi e consultate un esperto.

Settimana di chiarezza e precisione per prendere le redini delle faccende. Nuvole in arrivo da mercoledì, attenzione a nervosismo e polemiche. In amore, chiaritevi e agite. Sul lavoro, mantenete stabili i risultati nonostante le difficoltà. Per le finanze, attenzione alle spese e pianificazione.