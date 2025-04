Il mio amico Kim Jong-un, la graphic novel sul dittatore nordcoreano

Kim Jong-un diventa un fumetto. Arriva infatti una nuova graphic novel dedicata alla figura del leader nordcoreano, per mano della nota fumettista Keum Suk Gendry-Kim, vincitrice del Best Creative Manga Award e già autrice di Le Malerbe, Jun, L'attesa, La stagione delle piogge e L'albero nudo, tutti pubblicati da Bao Publishing. Attraverso diverse testimonianze, la fumettista traccia, con un taglio umano e al contempo inquietante, il ritratto del giovane dittatore, esternando le sue preoccupazioni sulla minaccia che rappresenta sui due popoli che abitano la Penisola coreana.

Le parole dell’autrice

Senza dubbio è l’opera più politica e personale della scrittrice nordcoreana, che presenta una dolorosa riflessione su un conflitto mai risolto e un forte appello contro la guerra e il nucleare, a favore della pace. “’Vieni dalla Corea del Sud o dalla Corea del Nord?’ In Corea non mi veniva mai chiesto niente del genere. Stando lì, non mi capitava di pensare molto alla Corea del Nord, e a quei tempi probabilmente era lo stesso per la maggior parte dei coreani. Anche quando vado in altri Paesi spesso mi viene posta la stessa domanda, ed è così che ho iniziato a riflettere seriamente sulla mia identità" racconta la fumettista che vive sull'isola di Ganghwa, in Corea del Sud, molto vicino al confine verso la Corea del Nord. Documentatissime e molto forti emotivamente, queste pagine "ricostruiscono una situazione geopolitica che può sembrare paradossale, ma cui gli equilibri di potere militare nel resto del mondo, drammaticamente, somigliano sempre di più" spiega la nota della casa editrice.