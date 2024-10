Un nuovo lunedì in calendario coincide con l'inizio di una nuova settimana: sarà da ricordare? Scoprilo attraverso l’oroscopo di Sky ascolta articolo

Puntuale ecco giunto un nuovo lunedì e quindi parte una nuova settimana. Sarà ricca di sorprese? Lavoro, soldi e amore ti sorrideranno? Scopri cosa prospettano per te le stelle: ecco, segno per segno, l’oroscopo dal 14 al 20 ottobre.

ARIETE Inarcati i cambiamenti astrali in arrivo, sii consapevole delle emozioni tumultuose e impulsivi. Prenditi cura delle relazioni amorose con comprensione e apertura. Concentrati sul lavoro e gestisci le finanze con oculatezza. L'equilibrio è la chiave per affrontare la settimana.

TORO Pensieri agitati, ma energia e grinta in arrivo! Tempo di impegnarsi con soddisfazione nella routine quotidiana, possibilità di iniziare attività fisica o rinnovare l'ambiente domestico. In amore determinazione e grinta vi sosterranno. Attenzione a distrazioni e errori comunicativi nel lavoro Moderazione negli acquisti, privilegiate la qualità.

GEMELLI Settimana ricca di emozioni positive e benessere, con giornate gradevolissime e opportunità per concedersi piaceri. Amore romantico e flirt in vista, lavoro favorevole a novità e miglioramenti, possibili guadagni o investimenti fortunati. Momento magico per il cuore e la carriera.

CANCRO Salutate la stanchezza e accogliete l'energia positiva della settimana. Giovedì e venerdì attenzione alle parole. Emozioni intense in amore, progetti in corso e successo professionale in arrivo. Buone notizie finanziarie in vista, pianificate con cura per il futuro.

LEONE Fase positiva per attività quotidiane e momenti di relax. Attenzione ai possibili imprevisti nel weekend, riflessione prima delle decisioni impulsive. Amore intenso e profondo, opportunità di crescita in coppia. Lavoro efficiente e possibilità di crescita professionale. Fortuna in arrivo, scegliete con saggezza.

VERGINE La settimana inizia tesa ma si conclude con un sorriso. Situazioni logoranti terminano, le stelle promettono energia. Riprendete fiducia in voi stessi e ne approfittate per progettare il futuro con grinta e passione. Riorientatevi, pianificate nuovi investimenti e ottimizzate le vostre risorse finanziarie.

BILANCIA Concentratevi sulle cose positive: conoscenze interessanti in arrivo, evitate rancori e nervosismi. Cuore diviso tra affetto e ostacoli, tensioni alternate a momenti sereni. In ambito lavorativo, darete il massimo per cogliere opportunità favorevoli. Fortuna in denaro, con spese evitate e entrate inaspettate.





SCORPIONE Questa settimana porta con sé diverse novità per voi. Non mancheranno imprevisti, ma avrete anche la possibilità di trovare ispirazione e rendere la vostra vita più interessante. Le emozioni potranno fluire serenamente, con qualche scossone a causa di incomprensioni di poco conto. Tuttavia, la comunicazione migliorerà presto. Nel week end, usate gesti e gentilezze per esprimere le vostre emozioni in modo speciale!

SAGITTARIO Preparatevi per una settimana di ripresa. Sentimenti in ottima forma, pronti a vivere un momento di cambiamento positivo. Giornate tranquille e proposte interessanti in vista al lavoro. Riconsiderate le vostre spese con un occhio attento al risparmio. Siate prudenti e evitate rischi inutili.

CAPRICORNO Una settimana all'insegna della chiarezza e dell'efficienza. Potreste riscontrare momenti di tensione a metà settimana, quindi cercate di mantenere la calma e parlare chiaramente con il partner. Sul lavoro, concentratevi per evitare scontri. Nel gestire il denaro, pianificate con cura evitando sprechi improvvisi.

ACQUARIO Settimana di emozioni positive con possibili contrattempi nelle comunicazioni. Ottimo umore, accogliete con sorriso situazioni favorevoli (e sfavorevoli). Possibile notizia eccellente tra mercoledì e sabato. Amore favorito e lavoro con imprevisti ma opportunità all'orizzonte, la settimana sarà fortunata con le finanze.

PESCI Questa settimana inizia con ostacoli, ma si conclude con emozioni positive e novità. Il cambiamento arriva dopo mercoledì con grinta, fiducia e vitalità. In amore, le stelle promettono novità eccitanti, nel lavoro attenzione alle rivalità e alle ingenuità, e nelle finanze evitate affari ambigui.