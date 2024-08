Oroscopo di Settembre 2024, le previsioni e i consigli mensili

Sei curioso di sapere se il tuo segno zodiacale sarà uno tra i più fortunati del mese di settembre che sta per arrivare? Scoprilo grazie all’oroscopo di Sky ascolta articolo

Cosa ti prospetta settembre che è ormai dietro l'angolo? Sarà un mese interessante per te e per il tuo segno zodiacale su fronti quali lavoro, amore e soldi? Scopri cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo del prossimo mese.

ARIETE Sotto l'influenza positiva di Giove durante tutto settembre, l'Ariete può aspettarsi un periodo di prosperità e decisioni fortunate. Marte porterà energia e decisioni fortunate, ma anche conflitti. Venere e Marte potrebbero causare malumori in amore, quindi mantenete la calma. Mercurio favorisce la terza decade nel lavoro, mentre gli altri potrebbero sentirsi rallentati. Potrebbero esserci dei cali di attenzione verso la fine del mese. Attenzione ai rischi finanziari, tranne per chi è nato tra il 10 e il 14 aprile. Meglio evitare nuove avventure monetarie in un mese complicato.

TORO Settembre porta energia e entusiasmo nella routine post vacanze. Da inizio mese, Marte e Mercurio promettono buone vibrazioni. Le prime due decadi del mese saranno caratterizzate da forti passioni e nuove conquiste. Tuttavia, nella terza decade, potreste incontrare qualche incertezza e sentire il bisogno di maggiore chiarezza. È consigliabile evitare riunioni e incontri importanti dal 1° al 9 settembre, questo periodo potrebbe non essere favorevole per prendere decisioni strategiche. A partire dal 10 fino al 26 settembre, avrete l'opportunità di recuperare terreno nelle attività professionali. In ambito finanziario, con Venere in dissonanza e Giove in posizione neutrale, è meglio rimandare nuovi investimenti. Attendete con pazienza e fiducia tempi più propizi per agire.

GEMELLI Saturno e Nettuno possono creare qualche disturbo per i Gemelli nati nella seconda decade e verso la fine della terza: il desiderio di evasione e di sognare potrebbe portarvi al rischio di illusioni. Venere favorisce l'armonia e la dolce compagnia per gran parte del mese. Organizzate i vostri progetti con cura per godere appieno del romanticismo. Mercurio può portare momenti di distrazione e errori dal 10 al 26 settembre, con maggiore instabilità per la prima e la seconda decade. Sfruttate i primi giorni e la fine del mese per incontri e progetti importanti, quando la concentrazione sarà al top. Evitate decisioni affrettate e investimenti rischiosi durante la metà del mese. Anche se Giove e Venere proteggono i vostri guadagni, è meglio essere prudenti con le novità finanziarie.

CANCRO Il ritorno dalle vacanze sarà un momento fluido per voi, cari nati sotto il segno del Cancro. Mentre Plutone potrebbe causare un po' di pressione per chi è nato alla fine del segno, non durerà a lungo. La dissonanza di Venere potrebbe farvi sentire poco attraenti, ma la situazione migliorerà dopo il 24. Marte vi porterà passione per risolvere conflitti amorosi. Mercurio vi darà intelligenza, aiutando in progetti brillanti. Evitate riunioni importanti dopo il 27. Cautela con le finanze, il mese potrebbe essere altalenante. Pianificate con attenzione prestiti e mutui.

LEONE Il mese di settembre vedrà il pianeta Giove al vostro fianco, insieme a Venere, per garantirvi supporto e ottimismo. In ambito amoroso, Venere vi donerà romantici momenti dal 1° al 23 settembre. Organizzate eventi speciali e fate proposte d'amore indimenticabili. Concentratevi nei primi 9 giorni e dal 27 al 30, date indicate da Mercurio, mentre la fine del mese richiede un rallentamento. Utilizzate tutte le vostre forze durante queste giornate per massimizzare i risultati. Sul fronte finanziario, attenzione agli ostacoli per i nati all'inizio e alla fine del segno, mentre chi è nato a cavallo tra seconda e terza decade vedrà concretizzati i propri progetti.

VERGINE Vi attendono importanti alleati astrali che vi forniranno il coraggio e l'intraprendenza necessari per affrontare sfide e cogliere opportunità. Venere sorride alla prima decade, favorendo incontri romantici e momenti speciali. Questo periodo sarà caratterizzato da un'atmosfera di dolcezza e complicità, che renderà ogni incontro ancora più significativo. Mercurio sarà il vostro alleato, guidandovi attraverso un periodo di grande produttività. Marte vi infonderà l'energia e la determinazione necessarie per raggiungere il successo in ciò che intraprenderete. Un mese favorevole, ma ricordate di gestire con prudenza le vostre finanze e investimenti. Con determinazione raggiungerete i vostri obiettivi finanziari!

BILANCIA Il vostro oroscopo presenta una stabilità generale, se non per il ritorno di Plutone in una posizione dissonante per alcuni nati negli ultimi giorni. Venere regalerà momenti di dolcezza ai nati nella prima e seconda decade. Marte porterà un grande afflato amoroso alla terza decade, ma influenzando in modo contraddittorio la prima e la seconda. Eccellerete nella sfera lavorativa, grazie al buon aspetto di Mercurio e al suo transito nel vostro segno. La presenza di Mercurio vi renderà più attenti, concentrati e meticolosi. I nati tra la seconda e terza decade potranno contare su colpi di fortuna negli investimenti finanziari. I nati nelle prime giornate del segno avranno particolare intuito, mentre i nati alla fine della terza decade dovranno agire con cautela.

SCORPIONE Nel mese di settembre vi aspettano sfide e opportunità interessanti. La dissonanza dei pianeti promette avventure emozionanti, specialmente per i nati all'inizio o alla fine della decade. Marte intensifica le passioni, regalando momenti di profonda connessione e romanticismo. Da metà mese in poi, tutto comincerà a prendere forma e a trovare il suo vero significato. Mercurio sarà al vostro fianco, offrendovi la sua energia e supporto, potenziando la vostra arguzia e capacità di concentrazione. Preparatevi a possibili variazioni finanziarie che potrebbero richiedere attenzione e prontezza di riflessi. In questo periodo, è consigliabile evitare investimenti rischiosi che potrebbero mettere a repentaglio la vostra stabilità economica.

SAGITTARIO Il mese di settembre inizia con un lieve senso di disagio per i Sagittario, ma si prospetta un miglioramento verso la fine del mese grazie a Marte. Nettuno e Saturno potrebbero causare momenti di confusione e un senso di demoralizzazione, facendovi sentire insicuri o incerti. Tuttavia, Venere e Mercurio saranno dalla vostra parte, offrendovi il supporto necessario per superare queste difficoltà. I primi nove giorni saranno i più produttivi, mentre dal 10 settembre Mercurio vi consiglia di restare concentrati e attenti. Fate particolare attenzione alle vostre spese poiché un'eccessiva leggerezza potrebbe portarvi a situazioni rischiose. Evitate di trovarvi in una zona critica, gestendo con cura le vostre risorse finanziarie.

CAPRICORNO Potreste sentirvi nervosi e sotto pressione a causa di Marte, Venere e Mercurio. Marte influenzerà la prima decade, facendo emergere gelosie e sospetti che potrebbero agitare gli animi e creare tensioni nelle relazioni. Nella seconda decade, potreste notare atteggiamenti simili, con un clima di competizione e sfiducia. Mercurio favorevole dal 10 al 26 settembre vi permette di concentrarvi con successo. Prestate attenzione ai conflitti con i collaboratori, poichè dal 27 in poi potreste avere contrasti aperti. Investimenti a lungo termine sicuri, evitate avventure rischiose nel breve termine. Potreste rischiare perdite o spendere troppo. Mantentevi prudenti e concentratevi sulle vostre priorità finanziarie.

ACQUARIO I pianeti veloci portano equilibrio all'energia dissonante di Urano. Venere sarà dalla vostra parte, favorendo riconciliazioni importanti. Ci saranno miglioramenti nelle relazioni esistenti e la possibilità di nuovi incontri che potrebbero rivelarsi significativi. Mercurio non vi aiuterà fino al 9 settembre, ma potrete contare sulle capacità relazionali fino al 23. Dopo il 27, sarete brillanti e comunicativi, e pronti a emergere in ogni situazione. Questo mese si prospetta positivo anche sul fronte finanziario, con la possibilità di vedere un aumento delle entrate e buone prospettive per gli investimenti, che si mostreranno vantaggiosi.

PESCI Questo mese potreste sentirvi un po' stanchi dopo la pausa estiva, ma non preoccupatevi! Marte infonderà una forte passione nelle prime due decadi del mese, alimentando il desiderio e intensificando le emozioni nelle relazioni. Questa energia sarà palpabile, portando una carica di vitalità nelle vostre interazioni. Marte vi infonderà un'energia fisica extra, rendendovi particolarmente dinamici e pronti ad affrontare ogni sfida con vigore. Tuttavia, per chi appartiene alla terza decade, sarà importante fare attenzione a interpretare correttamente l'ambiente lavorativo. Mantenete la prudenza e la realtà in mente, evitando impegni troppo rischiosi. Verificate attentamente le informazioni per evitare errori finanziari.