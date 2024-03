Oroscopo settimanale, le previsioni dal 18 al 24 marzo segno per segno

Quella appena iniziata sarà una settimana ricca di soddisfazioni per te e per il tuo segno? Scoprilo attraverso l’oroscopo di Sky ascolta articolo

Sarà una settimana positiva quella iniziata oggi? Lavoro, soldi e amore ti daranno soddisfazione? Scopri cosa ti riservano gli astri: ecco, segno per segno, l’oroscopo dall'18 al 24 marzo.

ARIETE Nuova settimana all'insegna della primavera e delle festività in arrivo. Desiderio di viaggiare e organizzare momenti speciali. Nonostante questo, l'impegno quotidiano non verrà trascurato, anche perché belle sorprese potrebbero arrivare. Se siete in coppia, l'attenzione sarà sul dialogo e la passione. Ottimo momento per idee brillanti e successo lavorativo.

TORO Settimana di rilancio energetico e volontà. Il fine settimana porta energia, emozioni e dinamismo. Momenti di instabilità in amore mercoledì e giovedì, ma seguirete la strada della passione. Situazioni lavorative divise tra sicurezza e cambiamento. Sognate di avere una rendita extra mensile.

GEMELLI In pieno fermento per la primavera, desiderio di rinnovamento in famiglia, tempo libero e casa. Favoriti uscite e amicizie, attenzione alle relazioni familiari. Amore con emozioni confuse, lavoro con diplomazia e finanze in discesa per spese extra.

CANCRO Il cielo favorisce le emozioni ma complica le comunicazioni e gli spostamenti. Settimana ideale per godersi l'affetto delle persone care, meno per concentrarsi sui doveri. Prevenire disguidi è meglio che rovinare le vacanze. Dal venerdì pomeriggio, energia, passione e dolcezza vi accompagneranno per un fine settimana romantico.

LEONE Resistete all'impulsività, attesa settimana intensa. Tempo libero promettente, possibile partenza sorprendente. Dialogo in amore positivo e novità per i single. Lavoro efficiente, popolarità crescente. Sfide finanziarie, riflessione necessaria. Trovate soluzioni con calma e determinazione.

VERGINE La settimana inizia con complicazioni negli affari, ma mostrate diplomazia. Attenti all'irritabilità verso il weekend. In amore, affrontate vecchi risentimenti e nel lavoro siate puntuali e attenti, ma non permettete abusi. Pianificate con prudenza sul fronte finanziario.

BILANCIA Inizio di settimana movimentato, con possibili ritardi e distrazioni. Mercoledì promette emozioni e sorprese, come inviti e opportunità di viaggio. In amore, stelle sensualissime vi vogliono appassionati. Nel lavoro, evitate errori e sforzatevi di restare concentrati. Evitate investimenti rischiosi, anche nello shopping.

SCORPIONE In famiglia, le prime due giornate saranno speciali, con gesti affettuosi e gentili. Successivamente, giorno tumultuoso fino a venerdì. Amore: passione nel weekend. Lavoro costante ma manca entusiasmo. In denaro, puntate su investimenti.

SAGITTARIO Settimana instabile. Dialogo e comunicazione favoriti, affrontate le zone d'ombra. Attenzione alle emozioni contrastanti. Viaggi e spostamenti sono favoriti. In amore comunicazione top, emotività incerta. Lavoro: guadagnate fiducia, valorizzate le competenze. Finanze: settimana poco fortunata, ma abili nelle trattative.

CAPRICORNO Inizio settimana confuso, meglio moderare le reazioni. Il weekend promette energia e passione. Amore protetto da stelle dolci, opportunità per i single. Comunicate con attenzione in lavoro. Limitate le spese, evitate investimenti rischiosi. Consultate solo consulenti fidati.

ACQUARIO In primavera energia positiva e confronti esterni. Attenzione a eccessi di grinta: gestire caratteri complicati richiede sforzo. Amore sereno e divertente, lavoro gratificante con nuove possibilità. Fortuna in attesa, fidatevi delle vostre abilità finanziarie. Il cambiamento potrebbe essere al passo coi vostri obiettivi.

PESCI Autostima e sicurezza in crescita, decisioni ponderate dopo lunedì incerto. Approfondite relazioni amorose o professionali nel tempo libero, migliorando la complicità e progettando il futuro. Settimana concentrata su comunicazione, concentrazione e opportunità finanziarie.