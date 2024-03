Oroscopo della settimana, cosa prevedono gli astri dall'11 al 17 marzo

Sarà una settimana ricca di novità esaltanti per te e per il tuo segno? Scoprilo attraverso l’oroscopo di Sky ascolta articolo

Sarà una settimana positiva quella iniziata oggi? Lavoro, soldi e amore andranno per il verso giusto? Scopri cosa ti riservano gli astri: ecco, segno per segno, l’oroscopo dall'11 al 17 marzo.

ARIETE Questa settimana è carica di energia e opportunità, con possibilità di fare nuove amicizie, godere di momenti positivi nel lavoro e nell'amore, e attrarre fortuna finanziaria. Concentratevi sulle vostre ambizioni lavorative e non sottovalutate il potenziale romantico, potreste fare incontri speciali!

TORO Questa settimana potrebbe portare una miscela di stanchezza e dolcezza nel cuore, con alcune persone che affrontano sfide personali mentre altre intravedono un futuro più promettente. Le novità potrebbero arrivare in diversi momenti della settimana, portando piacevoli sorprese. Nell'amore, si sperimenteranno emozioni intense, mentre nel lavoro ci si sentirà soddisfatti soprattutto per chi svolge un lavoro creativo o assistenziale medico. Il denaro potrebbe portare una fortuna in arrivo, quindi rimanete aperti a opportunità che potrebbero migliorare le vostre entrate.

GEMELLI Questa settimana porta incontri simpatici e una vita sociale più dinamica, con una forte voglia di comunicare e rinsaldare i rapporti familiari. È importante affrontare eventuali tensioni con pazienza per mantenere la serenità. Nell'amore, sia per single che per coppie, ci saranno possibilità di divertimento e condivisione. Nel lavoro, siate efficienti e concentrati, con una comunicazione chiara e persuasiva. Anche se le entrate potrebbero non aumentare, la prudenza e l'astuzia vi aiuteranno a gestire le finanze senza problemi.

CANCRO Questa settimana potrebbe iniziare con distrazioni e confusione, ma ben presto darà spazio a un'atmosfera piacevole e godibile, con possibili novità positive tra mercoledì e giovedì. Nel complesso, sarà un periodo piacevole per assaporare i piaceri della vita e rilassarsi. Nell'amore, le emozioni saranno al centro dell'attenzione, sia per single che per coppie, mentre nel lavoro è importante prestare attenzione ai dettagli e evitare incomprensioni. Anche se potrebbero esserci opportunità finanziarie, è consigliabile consultare un professionista per eventuali decisioni finanziarie importanti.

LEONE Questa settimana inizia con una buona energia, portando novità positive che favoriranno la pace e la libertà. Sarete inclini a socializzare e ampliare le vostre amicizie, con dialoghi familiari più fluidi. Tuttavia, tra mercoledì e giovedì potrebbero sorgere piccoli imprevisti da gestire con astuzia. Nell'amore, ci saranno opportunità per approfondire relazioni o fare incontri intriganti. Sul fronte lavorativo, sarete abili nel mettere in luce le vostre competenze durante eventuali colloqui. Dal punto di vista finanziario, le vostre abilità negli affari potrebbero portare a guadagni soddisfacenti, anche tramite vendite o investimenti precedenti.

VERGINE Questa settimana sarà incentrata sulle priorità pratiche e quotidiane, tra impegni domestici, familiari e lavorativi. Tuttavia, potreste ricevere un invito speciale tra mercoledì e giovedì, che potrebbe essere difficile da rifiutare, offrendo una pausa necessaria. Nel week end, potreste affrontare contraddizioni interiori legate a situazioni non risolte, ma la domenica porterà di nuovo il sorriso. Nell'amore, le emozioni potrebbero complicarsi a causa di situazioni passate o malinconiche, ma è importante affrontarle sinceramente. Sul fronte lavorativo, migliorerà la concentrazione e il vostro impegno verrà notato positivamente. In termini finanziari, potreste spendere più del previsto, ma probabilmente per buoni motivi, senza novità nelle entrate per ora.

BILANCIA Questa settimana porterà un'irrefrenabile voglia di vacanza e viaggi, benché Pasqua e i ponti di primavera siano ancora lontani. Se state organizzando, prestate attenzione ai dettagli per evitare inconvenienti. Nonostante ciò, l'energia sarà positiva e vi aiuterà a svolgere i vostri compiti. Tra venerdì e domenica, concentrate le vostre iniziative migliori per godervi momenti piacevoli. Nell'amore, liberate la vostra passionalità e prendete l'iniziativa. Sul fronte lavorativo, avrete voglia di divertirvi e godervi il tempo libero, ma una pausa al momento giusto vi aiuterà a rendere meglio. Dal punto di vista finanziario, prestare attenzione ai documenti vi aiuterà a evitare spese inutili e mantenere il denaro nelle vostre tasche.

SCORPIONE Questa settimana porterà un mix di emozioni primaverili, con una predisposizione a godere di rapporti positivi in amore e in altri ambiti. Potreste ottenere ciò che prima vi sembrava impossibile grazie alla vostra gentilezza e disponibilità. Anche se potrebbe esserci un po' di stanchezza residua, sarà un ottimo momento per risvegliare il cuore e innamorarsi di nuovo o rinnovare le promesse con il partner. Sul fronte lavorativo, non ci saranno grandi novità ma le attività di routine procederanno senza intoppi. Tuttavia, il settore finanziario potrebbe richiedere attenzione, con una fase di magra che suggerisce prudenza nelle decisioni finanziarie e valutazioni attente degli investimenti.

SAGITTARIO Il cielo di questa settimana promette una comunicazione favorevole, facilitando il superamento di incomprensioni passate in famiglia, lavoro o amore. La vita sociale sarà dinamica con possibili nuove amicizie e inviti speciali, mentre il tempo libero sarà caratterizzato da un'aria di rinnovamento. Nell'amore, le stelle favoriranno la complicità mentale e possibili incontri interessanti per i single. Sul fronte lavorativo, beneficerete di maggiore concentrazione e facilità di comunicazione, mentre nel settore finanziario sarete abili a gestire gli affari, ma la vera fortuna finanziaria potrebbe tardare ad arrivare.

CAPRICORNO Questa settimana sarà contraddittoria, con momenti di irritabilità e desiderio di silenzio alternati a periodi di affetto e coccole, soprattutto con le persone di fiducia. Tuttavia, potrebbero esserci tensioni con estranei o chiacchiere inconcludenti sui social. Nell'amore, sia single che in coppia, potrebbe arrivare dolce corrispondenza o una sorpresa per il partner. Sul lavoro, attenzione alle distrazioni e alle battute cattive per evitare errori e discussioni, specialmente all'inizio della settimana. Nel settore finanziario, nonostante possibili opportunità, è consigliabile consultare un consulente fidato per evitare rischi.

ACQUARIO Questa settimana sarà vivace e piena di cambiamenti e novità, con una bella notizia all'inizio riguardante l'ambito pratico, domestico o lavorativo. Tuttavia, tra mercoledì e giovedì potrebbero verificarsi qualche contrattempo o discussioni familiari, che richiederanno diplomazia per essere gestiti con abilità. Il weekend porterà una piacevole pausa divertente dopo una settimana impegnativa. Nell'amore, potrebbe smorzarsi la tenerezza ma si rafforzerà l'intesa mentale, mentre sul lavoro finalmente potrete concretizzare aspirazioni e sostenere colloqui con abilità. Anche se il periodo finanziario non è ancora favorevole, le scelte di questa settimana potrebbero portare a risultati positivi in futuro, quindi mantenete fiducia e riflettete attentamente sulle vostre decisioni finanziarie.

PESCI Questa settimana porta cambiamenti positivi caratterizzati da dolcezza, amore e fortuna in arrivo, anche se forse non immediatamente. La fiducia prevale, aiutando a recuperare il sorriso e affrontare la settimana in modo brillante, soprattutto tra mercoledì e giovedì. Anche se tra venerdì e domenica potreste sentirvi incerti, splenderanno stelle felici garantendo un lieto fine. Nell'amore, sia single che in coppia, vivrete momenti felici e potrete cogliere opportunità per un salto di qualità. Sul lavoro, non ci saranno preoccupazioni particolari, mentre dal punto di vista finanziario, buone notizie sono all'orizzonte con una gradevole sorpresa economica che alcuni di voi potrebbero ricevere subito.