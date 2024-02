Oroscopo della settimana, cosa prevedono gli astri dal 26/2 al 3/3

Vuoi sapere se il tuo segno zodiacale sarà uno tra i più fortunati di questa settimana? Scoprilo attraverso l’oroscopo di Sky ascolta articolo

Scopri cosa ti riservano gli astri questa settimana: ecco segno per segno l’oroscopo dal 26 febbraio al 3 marzo.

ARIETE L'inizio della settimana potrebbe essere caratterizzato da un confronto costruttivo. La vostra energia e determinazione vi guideranno nell'affrontare gli impegni quotidiani e nel mantenere cura del vostro aspetto fisico. In amore, concentratevi sulla routine, ma preparate una sorpresa speciale per il week end. Sul lavoro, seguite il vostro intuito e liberate la creatività. Potreste avere brillanti intuizioni finanziarie da tenere per voi.

TORO Amicizie, solidarietà e comunicativa sono i pilastri della settimana per il segno del Toro. Il cielo favorisce questi settori ma mette alla prova la calma interiore e l'energia emotiva. Un periodo di stanchezza potrebbe richiedere sostegno e chiarimento in famiglia e sul lavoro. Evitate gli scatti d'ira che possono esaurire le vostre energie. Il week end si prospetta tranquillo con hobby e persone care. In Amore, fase conflittuale possibile, ma dialogo e chiarimento sono essenziali. Nel Lavoro, settimana produttiva ma attenzione a non esaurirsi. Possibile fonte di guadagno alternativa e spese non necessarie da considerare.

GEMELLI Questa settimana sarà ricca di consigli per il benessere. Sarete pieni di energia e determinazione, ideale per iniziare una nuova routine sportiva e prendervi cura del vostro corpo. Ma attenzione, tra lunedì e mercoledì, avrete l'opportunità di esprimere la vostra creatività in modi diversi, da scrivere a dipingere. In amore sfruttate la vostra creatività anche nella sfera amorosa, aggiungendo un tocco di originalità alla vostra relazione. Siate spontanei e divertenti per accendere la passione. Evitate situazioni che richiedono precisione e puntualità. Riflettete bene prima di fare grandi acquisti, potreste trovare lo stesso prodotto a un prezzo più conveniente altrove. Non fatevi influenzare dalle offerte apparentemente allettanti.

CANCRO Frizzanti e dinamici, ecco come vi sentirete durante questa settimana. Il cielo favorisce la comunicazione, con dialoghi fluidi, nuove conoscenze e spostamenti agevolati. Affrontate eventuali tensioni con delicatezza, per cancellarle con trasparenza. Tra giovedì e sabato vivrete momenti coinvolgenti. Ottimo periodo per dialogare con il partner e godervi il tempo libero. Il cielo è neutro per passione e romanticismo, ma le vostre azioni possono fare la differenza. Momento favorevole per ottenere risposte, superare concorsi o affrontare colloqui con successo. Se state trattando una compravendita immobiliare complessa, studiate bene le mosse per ottenere il massimo risultato finanziario.

LEONE Questa settimana si focalizzerà sui rapporti con l'ambiente circostante, mettendo in luce la personalità e donando vivacità alle interazioni. Potrebbero esserci ore serene, seguite da equivoci e stanchezza. Durante i primi tre giorni, vivacità e interazioni positive. Giovedì e sabato, equivoci e stanchezza. Sabato pomeriggio e domenica, riposo e riflessione. In amore settimana movimentata, con momenti sereni e altri di pressione. Muovetevi con cautela per evitare fratture non desiderate. Nonostante la stanchezza, sempre in prima linea con determinazione. Verificare con cura ogni transazione e chiedere assistenza per operazioni economiche delicate. La prudenza è fondamentale nel settore finanziario.

VERGINE In questo periodo di incertezza cosmica, affrontare la routine potrebbe risultare complicato. Tuttavia, la vostra determinazione vi darà la forza di superare ogni ostacolo e raddrizzare la barra. In amore siate consapevoli delle vostre insoddisfazioni e agite di conseguenza, cercando soluzioni per migliorare la vostra situazione sentimentale. Nel lavoro fate attenzione alle richieste assurde e agli imprevisti sul lavoro, mantenendo la calma e la pazienza necessarie per affrontarli. Prima di firmare qualsiasi contratto, controllate attentamente ogni dettaglio per evitare di subire perdite finanziarie inaspettate.

BILANCIA Con il sole splendente, sarete travolti da una carica energetica che vi spingerà verso nuove avventure e opportunità. L'amore sarà al centro delle vostre emozioni, incoraggiandovi a seguire il vostro cuore. Sul fronte lavorativo, potreste trovare un equilibrio tra soddisfazione e necessità, con possibilità di avanzamento. Per quanto riguarda il denaro, potrebbero arrivare miglioramenti, ma non aspettatevi ancora un grande colpo di fortuna. Mantenete un atteggiamento positivo e risolutamente ottimista per affrontare qualsiasi sfida.

SCORPIONE Questa settimana spostamenti, amici, telefonate, mail e messaggi in Chat vi terranno vivaci e carichi di novità. Tuttavia, evitate azioni precipitose tra giovedì e sabato, cercate di essere prudenti e riflessivi. Domenica sarà il momento migliore per prendere decisioni importanti. In amore, emozioni contrastanti potrebbero agitare il vostro rapporto. Siate sinceri, coraggiosi e comunicativi per superare eventuali conflitti. Se siete single, attenzione ai falsi intendimenti. Nel lavoro sarete precisi, concentrati e strategici, garantendovi vantaggi in situazioni complesse. Non mancheranno sfide, ma sarete in grado di affrontarle con successo. Evitate spese superflue e mettete al sicuro le vostre finanze. Siate attenti e prudenti per evitare spiacevoli sorprese economiche.

SAGITTARIO Il vostro oroscopo settimanale promette positività, vitalità e un po' di confusione mentale. Siate attenti alla precisione e alla concentrazione per evitare una lavata di testa. Il weekend offre occasioni di svago: scegliete con cura e comunicate le vostre scelte! In Amore le stelle esaltano passionalità e sentimenti, attenti alla comunicazione per una settimana bellissima. Nel lavoro anche se la precisione manca, l'impegno vi farà perdonare gli errori. Ottimo per chi ha un lavoro creativo. Settimana favorevole per le spese, gestite i vostri affari con attenzione per rimanere sicuri. Evitate investimenti incerti.

CAPRICORNO Questa settimana le stelle favoriscono gli interessi pratici, la comunicazione e gli spostamenti. Buone giornate lunedì e tra giovedì e sabato, gestendo con puntualità ogni situazione. Nel weekend dedicatevi ad una persona cara, magari con una gita in famiglia. In amore, favoriti dialogo e tempo libero insieme al partner. Al lavoro, ottime opportunità per presentazioni e aggiornamenti. Finanziariamente, potrebbe essere il momento giusto per investire.

ACQUARIO Il cielo di questa settimana promette avventure emozionanti, incontri speciali e un lieto fine dopo un piccolo imprevisto. In amore, favoriti dalla gentilezza e sensualità, seguite il cuore senza paura. Nel lavoro siate pragmatici e pronti a nuovi inizi per migliorare la vostra situazione. Aprite gli occhi per evitare imprevisti finanziari e gestite le spese extra con tranquillità.

PESCI L'oroscopo della settimana vi promette incontri interessanti e comunicazione in primo piano. In amore, potreste sentire noia o insoddisfazione nell'amore. È il momento di apportare cambiamenti e non restare intrappolati in situazioni negative. Ambite risultati duraturi nel lavoro? È il momento perfetto per ottenerli! Potreste persino cambiare lavoro per condizioni migliori, magari lavorando da casa. Fate affidamento sul vostro intuito per individuare opportunità finanziarie vantaggiose. Questa settimana potrebbe riservarvi modi per guadagnare o risparmiare con saggezza.