Oroscopo settimanale, le previsioni dal 19 al 25 febbraio

Sei curioso di sapere se il tuo segno zodiacale sarà uno tra i più fortunati di questa settimana? Scoprilo con l'oroscopo di Sky

Scopri cosa ti riservano gli astri questa settimana: ecco segno per segno l’oroscopo dal 19 al 25 febbraio.

ARIETE La settimana propone progetti e speranze, con l'importanza di coinvolgere gli altri. Entusiasmo e astuzia vi renderanno inarrestabili. Nel week end, non dimenticate gli impegni familiari. In amore, periodo perfetto per la complicità e la collaborazione. Sul lavoro, massima collaborazione e prestigio. Finanziariamente, valutate gli investimenti a lungo termine.

TORO Nervosismo e stanchezza iniziale saranno seguiti da chiarezza e serenità nel weekend. Favoriti gli incontri sociali e le amicizie. Amore confuso, dialogo difficile ma si risolverà. Lavoro prudente e essenziale, evitare rischi finanziari. Weekend promettente.

GEMELLI Settimana dinamica e positiva, con opportunità da cogliere. Intuito e astuzia vi guideranno nel risolvere questioni familiari o raggiungere traguardi personali. Amore favorevole per nuove amicizie o relazioni. Nel lavoro sfruttate il vostro spirito di iniziativa. Per le finanze, attenzione agli affari nel week end.

CANCRO Settimana tranquilla e appagante, con intuito e razionalità vincenti. Organizzate gite, stringete nuove amicizie e divertitevi. Attenzione ai movimenti per evitare problemi. Amore da lasciar fluire, lavoro preciso ma meno brillante. Finanze in secondo piano, con voglia di spendere moderata.

LEONE Settimana di tensione: evitate discussioni, riposate e curate il benessere. Attenzione agli eccessi emotivi, potrebbero causare rotture. In amore, cautela e rispetto reciproco. Sul lavoro, evitate progetti ambiziosi. Prudenza anche nelle finanze, evitate affari rischiosi.

VERGINE Inizio settimana sorprese in arrivo, forse legate a un familiare. Metà settimana attenzione alla stanchezza, il corpo chiede riposo. Weekend protagonista ma evitate discussioni, concentratevi sul divertimento. Amore tranquillo, lavoro promettente con buone notizie, denaro non garantisce felicità.

BILANCIA Le stelle brillano su di voi questa settimana, portando socievolezza, buon umore, energia e determinazione. I rapporti familiari, sociali e lavorativi dovrebbero andare per il meglio. In amore potreste incontrare qualcuno di speciale. Il lavoro sarà efficiente e positivo, con possibili guadagni extra.

SCORPIONE Questa settimana richiede concentrazione e intuito. Il week end sarà positivo per rilassarsi. In amore, ascoltate l'intuito per superare le difficoltà emotive. Nel lavoro, evitate risposte impulsive. Prudenza nelle finanze e attenzione a promesse di guadagno facili.

SAGITTARIO La settimana si prospetta serena, ideale per stabilire una collaborazione reciproca e concludere progetti. Energia costante per doveri e benessere. In amore, risvegliate la passione con iniziativa. Al lavoro, mettete in luce le vostre doti e ottenete risultati positivi. Finanziariamente, eliminare spese fisse e indovinare affari vi porterà guadagni extra.

CAPRICORNO Inizio settimana con possibili contrasti da superare. Restate aperti al dialogo e date una seconda chance. La routine quotidiana potrebbe portare stanchezza, ma il week end sarà agitato e divertente. In amore, complicità e nuove amicizie in arrivo. Sul lavoro, momento di espansione e stabilità. Buone opportunità finanziarie in vista.

ACQUARIO Prendete l'iniziativa, ma con moderazione! Opportunità d'oro vi aspettano, ma è importante essere intelligenti nel gestirle. Siate presenti per chi ha bisogno, regalate emozioni e attenzione. Amore coinvolgente, lavoro stabile e finanze da monitorare con attenzione.

PESCI La solidarietà inizia da vicino, mostratevi d'aiuto e utili a chi soffre. Potreste ricevere un invito speciale nel weekend e trasformare un hobby in fonte di reddito. Attenzione a non sacrificarsi troppo in amore e a imporre i vostri diritti al lavoro.