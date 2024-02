Oroscopo settimanale, previsioni fino al 18 febbraio segno per segno

Hai bisogno di stabilità nella vita: lavoro fisso, certezze economiche, amore o benessere. Ma non arrovellarti, distacco e strategia ti porteranno a capire come ottenere ciò che desideri. Mercoledì e venerdì ispirazioni speciali e assistenza dalla fortuna. Evita le liti familiari nel weekend. In amore, abbandonati alla passione senza razionalizzare. Buon periodo lavorativo se non pretendi troppo da te stesso. Gestisci bene le risorse e punta sul medio della settimana per affari promettenti.

Le sfide e la fatica si attenuano, lasciando spazio a una fase neutra per riflettere sui cambiamenti, prendere decisioni razionali e pianificare novità future. In amore, le tensioni si dissolvono presto. Sul lavoro, i risultati promettenti metteranno gli altri in allarme, non lasciatevi intimidire. Preparate diligentemente le vostre risorse finanziarie.

Il trend della settimana si evolve positivamente fin da lunedì, con novità, serenità e socievolezza. Il fine settimana sarà ancora migliore, con soluzioni attese, riappacificazione familiare e un aumento di energia. Sentimenti intensi, passione e nuove conoscenze arricchiranno il panorama. Si prevede un miglioramento in un settore specifico dove ci sono stati problemi in precedenza. In amore, i single vivranno una fase dinamica e divertente, con incontri interessanti e la possibilità di prolungare la propria libertà o innamorarsi. Le coppie avranno spazio per la felicità. Sul lavoro, il vostro parlare sarà un vantaggio nella corsa al successo e potrete godervi momenti di tranquillità. Sul fronte finanziario, si prevedono opportunità di guadagno che ricompenseranno i vostri sforzi.

Approfittate di questa settimana per concludere le questioni in sospeso, sfruttando l'energia e la fortuna che il cielo vi offre. Nel weekend potreste sentirvi stanchi o emotivamente dissonanti, ma assecondatevi e prendetevi cura di voi stessi. In amore, liberate le emozioni e attenzione a non deviare verso percorsi che non vi rendono felici. Nel lavoro, affrontate subito i compiti faticosi e controllate i dettagli. Siate prudenti con le finanze, vi consigliamo pazienza.

Periodo di transizione tra fasi contrastanti, con tensione che si dissolve gradualmente. Mantenete fiducia e pazienza per risolvere eventuali conflitti. Inizio settimana incerto, ma il weekend porterà serenità. Momenti divertenti con amici, chiarimenti e fortuna in arrivo. Dialogo favorevole per amore e lavoro. Opportunità finanziarie in arrivo. Ponderate le scelte per guadagni futuri.

Questa settimana porta miglioramenti progressivi, stabili dal week end. La vostra comunicazione sarà un talento prezioso per sciogliere i nodi più intricati. Inviti speciali dal venerdì sera al party della felicità. In amore, soccorsi astrali per tensioni che si dissolvono nel week end. Lavoro leggero senza pressioni, tasche favorite da entrate inaspettate o guadagni extra.

Settimana frenetica ma gli astri consigliano di mantenere un ritmo umano. Evitate l'impulsività, la fretta e anticipare i possibili attriti. Nell'amore, si prevede insoddisfazione graduale, ma trasparenza e sincerità potrebbero trasformare le tensioni in felicità. Sul lavoro, concedetevi il tempo di recupero necessario. Per le finanze, meglio evitare il pessimismo. Ce la farete.

Energetico, sereno e affettuoso, il segno zodiacale sta attraversando un periodo di crescita in vari ambiti. I rapporti amorosi sono in costante miglioramento, passando da una complicità mentale a una fisica ed emotiva. Durante il fine settimana potrebbe scoccare una scintilla speciale con qualcuno di interessante. Sul fronte lavorativo, i traguardi sono sempre più vicini. Alcuni potrebbero ricevere complimenti, cambiare lavoro o ottenere successo in un incontro o una presentazione aziendale. Sul fronte finanziario, la pazienza e il realismo porteranno discreti risultati, come un affare vantaggioso, un mutuo favorevole, un buon investimento o un lavoro extra. Mantenendo un equilibrio e una prospettiva realistica, si potranno godere appieno le gioie della vita in tutte le sue forme. Ricordate però di non abusare del cibo, specialmente durante il weekend.

Settimana con un inizio caotico ma seguita da giornate serene e ben organizzate. Nel weekend relax e gratificazioni. In amore, emozioni più caute ma voi saprete ravvivarle. Al lavoro, pragmatismo che porta risultati concreti. In ambito finanziario, pazienza per ottenere guadagni desiderati. Sfruttate bene il tempo.

L'inizio settimana sarà carico di suspense a causa dei cambiamenti celesti. Buone notizie in arrivo! Ma attenzione a non cadere nelle insidie della fretta e impulsività. Il weekend promette giornate intense e sorprese fortunate. In amore, dialogo razionale all'inizio e passione ed emotività alla fine. Sul lavoro, avanzate richieste con tatto e astuzia. Il denaro migliorerà gradualmente, rimanete fiduciosi.

Settimana scorrevole e funzionale grazie alla vostra organizzazione e impegno. Weekend con stanchezza e abitudine, desiderando una routine migliore. In amore, giornate favorevoli per incontri speciali e notizie positive. Buona settimana lavorativa con proposte interessanti. Possibile sorpresa economica tra mercoledì e venerdì.