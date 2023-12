Oroscopo della settimana, le previsioni dall'11 al 17 dicembre

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri questa settimana: ecco segno per segno l’oroscopo dall'11 al 17 dicembre.

La settimana in corso si prospetta frenetica, con molti impegni da gestire. Tuttavia, è importante prestare attenzione ai dettagli, come l'orario di partenza per evitare intoppi. Per quanto riguarda gli affetti familiari, i giorni fino a mercoledì e il weekend saranno positivi per il dialogo e la comprensione reciproca. In amore, si avverte un desiderio intenso e una passione accesa, ma è fondamentale comunicare in modo chiaro per evitare incomprensioni. Sul lavoro, cercate di essere efficienti senza trascurare i dettagli. Per quanto riguarda le finanze, è meglio evitare di prendere decisioni affrettate, consultando un consulente se necessario.

Questa settimana sarete pratici, logici e razionali nelle faccende pratiche, domestiche e lavorative. Tuttavia, potreste essere emotivi nei rapporti affettivi, quindi cercate di rimanere distaccati. Sarete efficienti e rapidi al lavoro, grazie alla vostra mente acuta e intuitiva. Gestire i conti sarà complicato ma riuscirete a mantenere un saldo positivo.

Questa settimana sarà impegnativa, ma la stanchezza potrebbe far sembrare tutto più difficile. Riposatevi e concentratevi sulle cose piacevoli. Evitate decisioni drastiche e dedicatevi al riposo. In amore, emozioni intense ma senza mezze misure. Al lavoro, concentratevi senza permettere al privato di interferire. Fate attenzione alle questioni economiche e alle scadenze.

In vista del periodo natalizio, avete voglia di organizzare e programmare. Ci sono molte cose da fare: inviti, partenze o arrivi di parenti lontani, telefonate e acquisti. Ricordate però che l'importante è stare bene, manifestare affetto e divertirsi serenamente. Le stelle promettono dolci emozioni, ma meno precisione e concentrazione. Riposate e distraetevi in attesa delle festività. In amore, avrete un'aria invitante che attirerà il partner. Fate attenzione alle parole per evitare gaffe, ma nulla di irreparabile. Sul lavoro, cercate di essere precisi e attenti ai dettagli. Potreste fare un ottimo affare e risparmiare una considerevole cifra.

Questa settimana sarà altalenante, con energia e resistenza fisica per affrontare gli impegni. L'equilibrio interiore sarà difficile da trovare, con emozioni movimentate. Martedì e mercoledì saranno perfetti per riflettere sul cuore. Nel weekend, valutate le reazioni con prudenza. In amore, dualità tra sensualità e emozioni negative. Nel lavoro, dimostrerete tenacia e adattabilità. Prevenite le difficoltà finanziarie e tagliate le spese superflue. Troverete il modo di far quadrare il budget.

Le richieste familiari possono sovraccaricare. È importante stabilire dei limiti tra voi e gli impegni. Non cercate di fare tutto: siete umani. Il vostro spirito organizzativo vi aiuterà a risparmiare tempo e a evitare frustrazioni. Tra lunedì e mercoledì potrebbero esserci complicazioni, mantenete la calma. I giorni successivi saranno più positivi. In amore, ci sono alti e bassi, ma l'amore trionferà. Problemi sul lavoro? Non dimenticate i vostri doveri. Potreste ricevere una sorpresa finanziaria positiva.

Una settimana di inizio e fine entusiasmante, con energia e determinazione. Risolvete questioni in sospeso per un Natale memorabile. Prestate attenzione a questioni domestiche o lavorative che potrebbero causare incertezze. Comunicazione, trasporti e memoria meno favorevoli. Il weekend promette scoppiettante con possibilità di realizzare un desiderio. Amore: fase positiva con complicità solida, anche grazie alle difficoltà affrontate insieme. Lavoro scorrevole con attenzione alle comunicazioni e agli spostamenti. Denaro: aumenti delle spese, specialmente per regali e festeggiamenti.

Settimana lineare nelle questioni concrete, emotivamente potrebbe essere una corrida. Potenzialmente impulsive decisioni nel week end: occhio agli imprevisti. In amore, emozioni avvincenti ma sconvolgenti, relazioni di lunga data possono comportare problemi risolvibili. Praticità nel lavoro per prese di decisioni migliori, opportunità di cambiamento. La settimana finanziaria è imprevedibile, segui il buon senso.

Il cielo mette in risalto la vostra positività! Piena di energia, grinta e voglia di coinvolgere le persone che amate nei vostri progetti. Importante mettere da parte risentimenti e ingenuità. Attenzione alla fiducia concessa a persone non meritevoli. In amore, audacia e sensualità per i single, mentre le coppie fanno finta di essere nuove. Per il lavoro, obiettivi più realizzabili. Le spese aumentano durante il periodo natalizio.

In vista delle feste, avrete tutto il tempo per pianificare doni e organizzare tutto, ma vorrete anche godervi il riposo e coccolare i vostri cari. Non abbiate fretta, ma non rimandate scelte importanti. Questa settimana sarà ottima per comunicare e ascoltare, fare nuove conoscenze e divertirvi. Ottime notizie in arrivo domenica sera. In amore, potrebbe esserci una sorpresa se siete single, mentre se siete in coppia, potreste riscoprire la tenerezza. Nel lavoro, sarete impeccabili e abili, rafforzando la vostra professionalità. Avrete l'opportunità di stabilizzare la vostra situazione economica e ottenere guadagni gratificanti. Complimenti, non sono tempi facili per le finanze.

Questa settimana, affrontate contraddizioni e movimenti dinamici. State crescendo e procedendo verso la vostra direzione. Accettate gli imprevisti che arriveranno. In amore, emozioni contrastanti ma non esagerate. Desiderate conquistare il mondo nel lavoro, ma aspettate il momento giusto. Le finanze sono tese, pazientate durante le spese natalizie.

Iniziate la settimana con caos e nervosismo, ma restate saldi sulle vostre posizioni. Da mercoledì sera, arriveranno momenti più leggeri e appaganti. L'amore e l'affetto saranno protagonisti, con persone sincere che vi stimeranno. Approfittate per viaggiare e coltivare i vostri hobby. Preparatevi a sfide inaspettate nell'unione amorosa, ma siate astuti e non regalate soddisfazioni a persone che non vi meritano. Nel lavoro, avrete un'incredibile combinazione di intuito e logica, avvantaggiandovi sulla concorrenza. Le finanze potrebbero migliorare grazie a entrate da lavoro, anche se considerate spese extra per piaceri vari.