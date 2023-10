Oroscopo del 10 ottobre, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 10 ottobre.

Potenti influenze planetarie supportano l'Ariete, permettendovi di praticare sport. La vostra energia contagiosa attira l'attenzione di chi vi circonda. Godetevi gite all'aria aperta. In amore, emozioni indimenticabili in coppia e incontri avventurosi per i single. Successo lavorativo grazie a prospettive benefiche, ma attenzione a richieste eccessive. La fortuna sorride ai nati nell'Ariete, anche nei giochi d'azzardo.

Luna ostile ma transiti favorevoli da Giove, Urano, Plutone e Saturno proteggono il segno. Venere in Vergine offre supporto. Decade taurina dispone di risorse creative per affrontare le difficoltà. Amore tranquillo con comprensione familiare e intesa con il partner. Lavoro efficiente con difesa dei risultati. Prudenza finanziaria e consulenza esperta consigliata. Movimenti finanziari più sicuri tra qualche giorno.

Giornata autunnale allieta, ma gli influssi astrali disturbanti di Venere e Nettuno provocano irrequietezze e nervosismi. Difficoltà di comunicazione in famiglia o tra amici festeggiando compleanni nella prima e terza decade. In amore, appassionatevi a un nuovo incontro. Lavoro: colleghi disponibili, ma attenzione alle difficoltà di comunicazione e interazione. Spesa consigliata dagli influssi lunari, ma evitate il futile. Mercurio vi mantiene lucidi finanziariamente.

Nettuno, Urano, Giove e Venere supportano una vita serena e piacevole, mentre Marte, Mercurio, Sole e Plutone ostacolano l'attività lavorativa. Sfruttate il vostro intuito per orientarvi al meglio. La sera, dedicatevi alla lettura e potreste incontrare scrittori affini grazie a Venere. In amore, Giove porta influssi positivi per chi è nato nella seconda decade, mentre Nettuno favorisce nuovi amori romantici per la terza decade. Urano vi aiuta a riavvicinarvi a colleghi e amici in difficoltà. È il momento di mettere in pratica la vostra abilità diplomatica. Fate i conti con i risparmi accumulati e destinateli a importanti progetti futuri.

Sole, Marte e Mercurio vi rendono affascinanti e calorosi. Evitate le questioni rigide e ostinate. Buona salute garantita dal Sole. In amore, mostrate passione e determinazione. Sul lavoro, completate importanti progetti e ottenete l'approvazione dei collaboratori. Siate cauti con il denaro, evitate rischi.

Venere nel segno rende accondiscendenti e altruisti, favorisce la vita sociale e domestica. Attenzione a polemiche sterili per chi è nato nella prima decade e a insicurezze momentanee per quelli nati a settembre. Plutone positivo dona ottimismo e successi a chi è nato dal 17 al 23 settembre. Con brio e qualche tocco di allegria, gestite gli impegni lavorativi se siete nati nella terza decade. Tenete fermo il timone incrollabile della vostra razionalità per evitare spese pazze.

Con Marte, il Sole e Mercurio come vostri sponsor celesti, avrete equilibrio e controllo. La riflessione attenta vi guiderà verso grandi traguardi. Grazie alla Luna nel Leone, libri interessanti e avventure entusiasmanti vi attendono. L'amore è alla portata di tutti, prendete una decisione senza esitazioni. Nel lavoro, pazienza e tenacia vi porteranno al successo. Siate intraprendenti e gioverete ancor di più. Datevi alla passione del calcio, magari con una schedina. Il Totocalcio potrebbe sorprendervi, soprattutto se siete nati a settembre.

Attualmente, ci sono influenze planetarie varie nella tua vita. Nonostante alcune sfide causate da Giove, Urano e la Luna, affronti le difficoltà con positività. Presta attenzione alla famiglia e alle spese. Per il benessere fisico, praticare discipline orientali è ideale. Mostra profondità emotiva nella tua relazione e evita conflitti al lavoro. Se nato alla fine di ottobre con Venere nella Vergine, fai acquisti convenienti, specialmente nell'abbigliamento.

L'umore altalenante a causa di Venere non impedisce iniziative familiari non completamente apprezzate. La comunicazione con i conviventi è agevolata dalla presenza della Luna in Leone. Siate aperti ai cambiamenti di programma e godetevi delle passeggiate riconciliatrici in bici. Mercurio dona dinamismo alle persone della seconda decade del Sagittario. In amore, Marte in Bilancia dona passionalità e gioia di vivere le emozioni. I nati a novembre e dal 17 al 20 dicembre possono provare a conquistare cuori difficili. Per coloro che festeggiano il compleanno dal 2 al 10 dicembre, Mercurio è un alleato professionale. Risparmiate per un meritato viaggio natalizio, soprattutto se siete nati nella seconda decade del vostro segno.

Plutone regala una giornata brillante e mondana, soprattutto per la terza decade. Mostrate la vostra forma fisica partecipando a una vivace vita sociale. Nettuno dai Pesci aumenta le vostre facoltà intellettuali, mentre Venere dalla Vergine infonde un fascino irresistibile. L'amore è appagante grazie a Giove e Venere, mentre il lavoro è ottimale per agenti di cambio e operatori finanziari, con una comunicazione eccellente. Nonostante non siate soliti alle scommesse, potreste provare con un gratta e vinci.

Pianeti dissonanti influiscono sulla vostra situazione celeste. Umori altalenanti, richiesta di soluzioni di compromesso con familiari e amici. La lettura risveglia nuovi interessi culturali. Comunicazione migliorata nel lavoro grazie a Mercurio-Marte. Attenzione alle tentazioni finanziarie, verificate prima di impegnarvi definitivamente.

Nonostante i problemi amorosi a causa di Venere in Vergine, Giove porta positività, consentendovi di affrontare le questioni in sospeso con serenità. Con Nettuno nel vostro segno, la flessibilità sarà la vostra forza. Saturno vi favorisce nel lavoro e nella compagnia di amici. Prendetevi cura della vostra salute attraverso l'acqua. Plutone vi dà la determinazione per affrontare situazioni sfavorevoli. Risolvete questioni familiari con razionalità e buon senso.