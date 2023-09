Oroscopo del 19 settembre, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 19 settembre.

Marte in Bilancia crea alti e bassi nell'umore, ma con Venere in Leone vicina avrete energia e volontà per superare ogni problema. Urano in Toro porta concretezza e possibilità di successo. In amore, altruismo e fiducia conquistano il partner. Giove nel Toro promette ricompense nel lavoro. Siate pazienti e insegnate ai figli il valore del denaro.

I Tori sono invogliati a eccedere nei piaceri gastronomici, ma dopo l'estate riprenderanno un regime alimentare più povero di grassi. In amore, la coppia Giove-Urano sarà armonica e il duo Luna-Venere imbronciato. Nel lavoro, aspetti favorevoli di Urano, Sole, Plutone e Nettuno garantiranno una riuscita brillante, soprattutto per i compleanni dal 22 aprile al 3 maggio e dal 7 al 12 maggio. Per quanto riguarda le finanze, è necessario essere prudenti a causa dell'influenza negativa della Luna in Scorpione.

Marte e Venere saranno determinati a sostenervi in ogni cosa. Fate attenzione solo se nati tra il 24 e il 30 maggio: possibili nervosismi e rigidità nei rapporti con gli altri. In generale, cielo favorevole in questa giornata di settembre. In amore, piacere per cinema e teatro. Nel lavoro, sfruttate l'energia positiva con un tocco di divertimento. In denaro, cercate un equilibrio sereno.

Oggi, non eccedete nelle attività sportive e preferite quelle meno impegnative per il vostro fisico. Ci sono alti e bassi nell'umore, con Plutone in aspetto negativo nel Capricorno e Marte nella Bilancia. In amore, la Luna vi permette di mostrare calore e dedizione al partner, ripristinando l'equilibrio della coppia. Nel lavoro, aiutate un collega in difficoltà e guadagnate un nuovo amico. Fate acquisti utili per la casa e circondatevi di comodità, specialmente se siete nati a luglio.

Luna e Urano, nei nemici Scorpione e Toro, stimolano il protagonismo senza le vostre energie abituali. Fate attenzione a non esagerare. La vostra personalità vivace verrà alla ribalta in diverse occasioni. In amore, atmosfera di svago e piacere con amici. Lavoro efficiente nonostante provocazioni. Attenzione alle spese, potreste non valutare bene il rapporto qualità-prezzo.

Marte e Mercurio, con la loro positiva influenza, vi spingono oggi a voler cambiare o addirittura a rivoluzionare la vostra vita. Godete di serenità in famiglia e con gli amici più cari, un dono celeste. Marte vi aiuta in palestra, ogni esercizio è più facile del solito. Lavorate bene e otterrete risultati eccellenti. In amore, una scintillante Venere dal Leone rende l'animo più sereno, specie se festeggiate il compleanno dal 2 al 13 ottobre.

Oggi, grazie a Mercurio Vergine e a Marte stabile, sarete protagonisti di un divertente clima familiare. Inoltre, i pianeti riempiranno la vostra giornata di settembre di allegria. In amore, coppie consolidate sperimenteranno una fase di calma, mentre chi è in cerca di amore potrebbe trovare scintille. Sul lavoro, potrete analizzare gli elementi per una strategia vincente. Inoltre, sarete abili nel capire come investire i vostri risparmi.

La vostra settimana inizia in modo molto positivo. La Luna, Plutone, Nettuno, Mercurio, Saturno e il Sole si trovano tutti in segni amichevoli per voi, garantendo successo nei sentimenti, nella vita familiare e nelle intuizioni. Se siete nati tra il 25 ottobre e il 2 novembre, la vostra grinta aumenta e siete in grado di adattarvi ai cambiamenti. Solo Venere, Giove e Urano richiedono attenzione nell'attività fisica. In amore, Nettuno soddisfa i vostri sogni più romantici e le occasioni per incontri soddisfacenti sono favorevoli se siete single. Nel lavoro, la vostra intelligenza vi darà vantaggio in situazioni professionali complesse. Finanziariamente, è il momento giusto per tentare la fortuna.

Oggi, con Luna, Marte e Plutone, il vostro segno zodiacale si esprime con risolutezza e sicurezza. Attenzione però, prima di agire impetuosamente, prendetevi un po' di tempo. Venere in Leone vi benedice nel campo dell'amore, specialmente se festeggiate il compleanno nella seconda decade. Al lavoro, con il vostro senso pratico e capacità di semplificazione, troverete soluzioni ottimali. Mostrate la vostra generosità e amabilità in famiglia.

La seconda decade capricornina riceve un'energia benefica da Giove, che si riversa in ogni aspetto della vita. Plutone dona ottimismo alla terza decade, rendendo il panorama vitale luminoso. In amore, i single possono vivere una passione improvvisa, mentre le coppie possono consolidare la loro relazione. Sul fronte lavorativo, Giove, Plutone e Saturno promettono progressi significativi, soprattutto per i nati tra il 2 e il 9 gennaio. Le finanze sono positive grazie all'aiuto della Luna e di Giove, ma è consigliabile consultare un amico prima di investire i risparmi.

Venere e Urano ostili in rapporti familiari e sociali. Possibilità di movimento con apporti celesti favorevoli. Marte benefico per inserirsi in sport di squadra. Nettuno e Saturno alleati per armonizzare aspetti freddi e sensibili. Amore: capire partner e ispirare calma. Lavoro: gestire cambiamenti con Saturno positivo. Denaro: Mercurio offre occasioni di investimento. Capacità di acchiapparle, soprattutto se nati a gennaio.

La configurazione astrale favorisce il movimento e l'attività fisica, in particolare l'utilizzo delle gambe. L'amore risulta positivo con transiti favorevoli da Urano, Saturno e Plutone, che vi aiuteranno a fare scelte basate sull'intuito. Soltanto il Sole e Mercurio creano qualche complicazione nel rapporto di coppia, ma risolvibili. Sul lavoro siete efficienti e capaci di adattarvi agli imprevisti. È necessario aiutare un parente con una somma di denaro, ma troverete il modo di agire senza problemi.