Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 6 febbraio

Mercurio e Plutone sono un po’ dissonanti mentre invece Luna, Nettuno e Giove vi sorridono. Quali sono le vostre zone erogene? Sicuramente capo, nuca e tempie ma anche il plesso solare. Plutone vi strapazza un po’ se appartenete alla terza decade in ambito lavorativo.

Venere, Marte, Mercurio e Plutone fanno la loro parte rendendovi saggi e razionali. Collo, nuca e capelli sono le zone in cui siete più sensibili al tatto. Se nati dal 4 al 9 maggio dovrete organizzarvi mentalmente e praticamente per il lavoro.

Saturno, Sole e Marte vi regalano grande energia vitale, anche se i nati in prima e terza decade avranno Venere e Nettuno contrari. Le vostre zone erogene sono sicuramente il petto e le spalle. A lavoro troverete modo di legare con un collega.

Giove, Mercurio e Plutone sono tutti contrari oggi. Petto, seno, ventre sono le zone più sensibili del vostro corpo. Aria un po’ stanca che vi accompagna oggi in ufficio se nati dal 9 al 14 luglio.

Sereno variabile oggi il vostro cielo per via di Saturno, Sole e Urano che sono sfavorevoli per i nati in prima e seconda decade. Le vostre zone erogene sono tempie, nuca e muscolatura tutta, mentre a lavoro – se nati dal 18 al 23 agosto – vi aspetta una giornata molto impegnativa.

Plutone e Mercurio ma anche Urano vi portano influssi benefici. Marte, Venere e Nettuno vi remano però contro. Le zone erogene del vostro corpo? Sicuramente le mani ma anche viso e collo. A lavoro scalerete vette per una carriera molto promettente.

Saturno vi prometto un aumento di razionalità e preveggenza per chi nasce a ottobre, con Sole schierato pure dalla vostra parte. Orecchie, braccia e spalle sono zone di grande sensibilità nel vostro corpo. A lavoro un benefico Saturno vi aiuta a mettere ordine e a programmare.

Saturno vi obbliga a uscire allo scoperto oggi. Alto ventre, petto e seno rappresentano le zone più sensibili del vostro corpo. Plutone è strepitosamente dalla vostra parte a lavoro se nati nella terza decade.

Luna, Sole, Plutone, Giove, Saturno e Mercurio sono amici, mentre Venere, Marte e Nettuno vi contrasteranno un po’, specie se nati nella prima decade. Capo, nuca e la muscolatura in generale sono le vostre zone erogene. Sole è positivo e vi darà sicurezza in voi stessi a lavoro.

Giove è dissonante a livello generale, specie se nati dal 23 al 29 dicembre. Basso ventre, collo e capelli sono zone sensibili per voi. Nettuno è armonico a lavoro se anti dal 9 al 17 gennaio.

Giove vi benedice il cammino se nati dal 27 al 31 gennaio. Nettuno e Venere vi guardano pure con sguardo amorevole. Spalle, schiena e orecchie sono le parti sensibili del vostro corpo. Chi è nato dal 17 al 19 febbraio avrà grande creatività lavorativa.

Giove, Plutone e Saturno vi guidano e indirizzano la vostra vita se nati dal 22 al 27 febbraio, in collaborazione anche con Venere. Petto, seno, ventre e collo sono le vostre zone erogene. A lavoro, se nati a marzo, potrete vivere momenti di gloria.