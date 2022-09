Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 21 settembre

Il transito di Giove contribuisce a darvi maggiore serietà, concretezza e saggezza. Il pianeta vi pone di fronte ad alcune scelte necessarie, che serviranno a migliorare in seguito la vostra esistenza. Mercurio è ancora imbronciato e vi rende insoddisfatti o inquieti in amore, specie se siete nati in marzo. Sul lavoro però siete efficienti e responsabili.

Oggi potrete accarezzare alcuni vostri sogni tenuti per lungo tempo nel cassetto. Se avete in progetto un solido investimento economico è questo il momento di realizzarlo. In amore, se siete in cerca della vostra anima gemella, il team Urano - Nettuno vi offre l'occasione giusta per conoscere la persona a voi più congeniale. Sul lavoro ricevete il plauso di colleghi, specie se appartenete alla terza decade.

Venere, Nettuno e il Sole, specie se appartenete alla terza decade, tendono a ostacolare le vostre iniziative personali. Non si esclude che non vi possiate sentire capiti in questa da famiglia e amici. Un po' di capricci in amore, mentre un quadro planetario dissonante rende difficile l'intesa con l'ambiente lavorativo, specie se siete nati dal 15 al 18 di giugno.

Pronti per una giornata tra le più vivaci dell'anno? Oggi potete contare su un mix di creatività, estro e fortuna, specie se appartenete alla prima e terza decade. Attenzione single, questo è un momento straordinario per incontri unici. Sul lavoro siete liberi di giocarvi delle chance professionali che vi porteranno al successo.

Urano nel segno del Toro può darvi qualche pensiero in più nella gestione della vita familiare e, se siete genitori, nei rapporti con i vostri figli. Cercate di usare toni meno impositivi e più affettuosi con loro. In amore il partner non gradisce i vostri alti e bassi che oggi potete manifestare, date alcune contrarietà astrali. Oggi, inoltre, c'è bisogno di una pausa di riflessione nei progetti lavorativi.

Urano favorisce, nei nati tra il 5 e il 12 settembre, cambiamenti nel lavoro e negli affetti che hanno del prodigioso: preparatevi perché stanno per arrivare. In amore, con la vostra consueta calma e razionalità, affrontate un problema del vostro partner. Sul lavoro Plutone in bella posizione vi consente di farvi valere verso chi mette in dubbio la vostra competenza, se siete della terza decade.

L'influsso di Mercurio vi rende vivaci, entusiasti e ricchi di energie in ogni campo, specie se festeggiate il compleanno nella prima bilancina. La vostra sensibilità sarà messa in luce nel settore delle amicizie e dei nuovi contatti sociali vivono un vero stato di grazia. Se siete single preparatevi a una girandola di flirt, mentre sul lavoro aspettatevi riconoscimenti meritati.

Sole, Venere, Mercurio e Nettuno, in posizione felice vi donano lo scatto muscolare unito alla rapidità d'azione e all'agilità delle gambe. Nettuno vi colma di un gusto per la vita che condividete con la vostra anima gemella, specie se festeggiate il vostro compleanno in novembre. Sul lavoro sempre Nettuno vi apre a soluzioni che altri non si sognavano minimamente di realizzare.

Le stelle innalzano la vostra intelligenza e offrono lucidità su ogni aspetto della vostra vita. In amore, Saturno vi offre la possibilità di costruire il vostro rapporto d'amore con una persona a voi fedele, su basi di stima e di buon accordo sessuale reciproci. Lavoro: con grande fermezza e costanza, state procedendo su una strada che vi condurrà verso posizioni ambite.

Umore alto, buon livello d'intelligenza, forma fisica buona e brillante socialità, oggi non vi fanno difetto. Venere oggi innalza il livello del vostro fascino, con cui poter conquistare, se siete single, chi vi fa battere il cuore. Sul lavoro serve calma: siete un po' stanchi e non vedete l'ora che arrivi la fine della giornata.

Con Marte che transita nell’amico segno dei Gemelli si annuncia un’altra giornata di tanti impegni, ma i risultati che raggiungerete saranno di ottimo livello. Giove e Mercurio in bell'aspetto vi scaldano il cuore, se siete single e vi proiettano positivamente verso nuovi innamoramenti. Sul lavoro state toccando con mano gli effetti del vostro impegno.

Urano e Saturno vi aiutano negli investimenti economici, ma non lanciatevi in imprese troppo ardite e cercate un consiglio esperto prima di muovervi. In amore, Urano vi aiuta nell'esprimere le vostre emozioni senza parlare, in special modo se siete nati in marzo. Colpi di fulmine per i single. Se della terza decade, sul lavoro la vostra forza di carattere vi permette di difendervi da facili attacchi.