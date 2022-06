Gelati 2022, novità dell'estate: da Pocket Coffee a Pan di Stelle FOTO

L'estate è ormai arrivata: forse non lo dice il calendario, ma lo dice sicuramente il meteo che già da giorni (con insolito anticipo) sta scaldando tutta Italia con temperature anche sopra i 30 gradi. Sia che vi troviate in vacanza, sia che stiate combattendo con la calura cittadina, non c'è niente come un buon gelato per rinfrescarsi e fare una scorta di zuccheri utili per restare energici anche nelle giornate più afose. Per stuzzicare la golosità, vediamo quali sono le novità di questa estate in tema di gelati