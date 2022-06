L’associazione segnala un balzo dei costi delle materie prime come latte (+6%), zucchero (+8%) e uova (+12%), legato anche alla guerra in Ucraina. Nel 2021 il settore aveva registrato una crescita del 19,5% per un valore di 2,3 miliardi di euro. In Italia le gelaterie sono 39mila, con 75mila lavoratori