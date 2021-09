Sorbetto all'anguria, la ricetta facile e veloce

Quale miglior modo per esaltare il frutto più gettonato dell’estate, se non realizzando un delizioso sorbetto da gustare e sorseggiare a fine pasto in compagnia di amici. Ecco come realizzare il sorbetto all’anguria seguendo tutti i passaggi di una ricetta facile e veloce Condividi:

La vostra idea è quella di realizzare un gustoso fine pasto che, dato il caldo non appesantisca? Ecco la ricetta facile e veloce per un delizioso sorbetto all’anguria. Un’idea intelligente per declinare in maniera originale e rinfrescante il frutto che per sua natura è il vero re dell’estate.

approfondimento Gelo di anguria, la ricetta del dolce tipico siciliano La realizzazione di questo dolce freddo al cucchiaio è facile e veloce, perfetta anche per coloro che vogliono stupire i commensali con un insolito dessert, ma non sono abili in cucina o non hanno il tempo giusto da dedicare a dolci impegnativi. Gli ingredienti sono pochi, semplici e molto dolci, per un semifreddo gustoso anche per i più piccoli. Il sorbetto all’anguria è inoltre un dessert molto sano e genuino, a base di frutta e con pochissime calorie. Ecco tutti i passaggi per preparare un sorbetto all’anguria morbido, cremoso e colorato. Gli ingredienti per il sorbetto all’anguria ½ kg di polpa di anguria (già al netto di buccia e semi)

100 gr di zucchero semolato

1 limone

100 ml di acqua

100 gr di panna montata

Foglie di menta fresca q.b.