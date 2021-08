Gelo di anguria, la ricetta del dolce tipico siciliano

Gli ingredienti per il dessert

1,5 kg di anguria

150 gr di zucchero

80 gr di amido di mais, Maizena

Gocce di cioccolato o granella di pistacchi

Come si prepara il gelo di anguria

approfondimento

Marmellata di albicocche senza zucchero, la ricetta

Il primo passaggio per preparare un delizioso gelo di anguria consiste nell’aprire il frutto e tagliarlo in grossi pezzi, avendo cura di rimuoverne i semi (che altrimenti ne altererebbero il sapore) e riponendolo poi in un mixer dove frullare fino ad ottenere un liquido omogeneo. Successivamente filtrare il liquido in un recipiente, con l’aiuto di un colino, per eliminare ogni residuo o impurità. In un’altra ciotola, proseguire setacciando anche la Maizena. Trasferire ora il succo di anguria in un pentolino dove andrà cotto a fiamma bassa, aggiungendo a poco a poco l’amido di mais. Continuare a mescolare per evitare la formazione di grumi. Incorporare lo zucchero e continuare ad amalgamare fino a che il liquido assuma una consistenza cremosa molto simile a quella di una gelatina. A cottura ultimata, traferire il composto in una ciotola e attendere che si raffreddi completamente. Aromatizzare a piacere con gocce di cioccolato o granella di pistacchi, avendo cura di farlo solo quando il liquido sarà completamente freddo pena il totale sciogliemento del cioccolato. Versare il composto in stampini da gelée e budino, poi riporre in frigorifero per far completamente rassodare per estrarlo più facilmente dagli stampini. Ci vorranno circa 3 ore. Servire decorando in superficie con altro cioccolato o pistacchi. Il gelo di anguria si conserva in frigorifero per due giorni.