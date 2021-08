Marmellata di albicocche senza zucchero, la ricetta

La marmellata di albicocche è sicuramente una delle più apprezzate, da spalmare su fette biscottate, da mangiare nel pane o da aggiungere, perché no, ai formaggi. Per preparare una marmellata di albicocche senza zucchero bisogna prima di tutto assicurarsi di avere a disposizione dei frutti maturi e molto dolci, in modo che il risultato non sia aspro. Fondamentale è l' aggiunta delle mele , che essendo naturalmente ricche di pectina consentiranno alla vostra marmellata di addensarsi senza problemi.

Marmellata di albicocche senza zucchero, preparazione

Scegliete delle albicocche dolci e mature, lavatele molto bene, dividetele a metà per eliminate il nocciolo infine tagliatele a pezzetti. Procedete nello stesso modo con le mele, senza sbucciarle. Unite albicocche e mele in una ciotola, aggiungete anche il succo di limone e lasciatele macerare per circa 1 ora con un coperchio sopra. Sarà proprio in questo tempo che la frutta rilascerà i suoi succhi naturali. Versate il tutto in una casseruola e cuocete a fuoco molto basso per circa 40 minuti, mescolando ogni tanto per non farla attaccare. Se volete aggiugere delle spezie dovrete farlo a circa 10 minuti dal termine della cottura. La marmellata è pronta quando si è addensata e non cola più. A fine cottura frullate con un minipimer per ottenere una consistenza liscia. Ora che la marmellata è pronta, versatela in alcuni vasetti, chiudeteli con il coperchio e fate raffreddare a testa in giù in un luogo fresco e buio fino al giorno dopo.