Dieta, le regole per dimagrire con la frutta

Gli esperti avvertono: non c’è limite per il consumo di frutta, ma no a diete monotematiche

La frutta viene spesso usata come spuntino per spezzare la fame prima dei pasti principali, oppure come sostituto dell’intero pasto quando non si ha tempo o modo di cucinare; ma qual è il suo ruolo all’interno di una dieta o di uno schema alimentare? E soprattutto: va bene mangiare tanta frutta se si vuole perdere peso oppure no? Ne abbiamo parlato con Ettore Corradi, direttore della Dietetica e Nutrizione clinica dell'Ospedale Niguarda, e con la dottoressa Valentina Toniolatti, dietista della stessa struttura e abbiamo scoperto un po’ di informazioni utili per tutti coloro che vogliono seguire un regime alimentare sano ed equilibrato.

La frutta fa ingrassare?



La risposta è no. La frutta non fa ingrassare. Ce lo conferma il dr Corradi “gli studi più recenti evidenziano come il consumo di frutta e verdura costituisca un importante fattore di protezione nei confronti di sovrappeso e malattie cronico-degenerative, con particolare riguardo per le malattie cardiovascolari, il diabete di tipo 2 e i tumori. Inoltre la frutta e la verdura hanno una bassa densità energetica, ossia forniscono poche calorie per unità di peso e di volume (frutta < 100 Kcal per 100g di alimento, da 30-80 Kcal)”.“La densità energetica della dieta quindi si può abbassare consumando frutta e verdura come tali - precisa Corradi - ma anche intervenendo sulle ricette dei piatti più elaborati (ad esempio aggiungere molta frutta in un dolce può aiutarci a ridurre le dosi di ingredienti più calorici)”.