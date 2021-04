Allenamento brucia grassi senza salti, 7 esercizi da fare a casa

Non c’è bisogno di andare in palestra per mantenersi in forma. Ecco alcuni esercizi da fare in salotto per eliminare qualche chilo di troppo Condividi:

Sappiamo che per essere sani una delle abitudini essenziali è avere una buona routine di esercizio fisico. Attraverso l'esercizio costante si favorisce la combustione dei grassi, oltre ovviamente a rinforzare e tonificare le diverse parti del corpo. Con le palestre chiuse però è più difficile fare esercizio. Proprio per questo motivo vogliamo consigliarvi una routine di esercizi abbastanza completa, senza salti, che vi aiuterà anche ad eliminare quei chili in più, poco prima dell'arrivo dell'estate.

Insomma non c'è bisogno di andare in palestra per mantenersi in forma, come dimostra questo allenamento a casa: bastano una quarantina di minuti e si può fare comodamente nel salotto di casa. Flessioni Uno degli esercizi più tipici sono le flessioni o i tuffi. È un'attività semplice ed efficace per combattere il grasso, soprattutto nell'addome, e aiutano a mantenere una buona forma fisica in generale, per questo sono fondamentali in qualsiasi tipo di allenamento. Iniziando a sdraiarti a faccia in giù sul pavimento, dovrai sollevare il tuo corpo con le braccia, mantenendo il tuo corpo il più dritto possibile. Addominali Un altro degli esercizi più tipici, ma quelli che più spesso falliscono. Presta particolare attenzione ad alzarti lentamente e in modo controllato piuttosto che bruscamente. Allo stesso modo, è necessario separare leggermente il busto da terra ed evitare che abbassando la testa tocchi il suolo. Abs Siediti con le gambe dritte. Appoggia le mani sul pavimento e alza le gambe. Piega le ginocchia e porta le cosce al petto.