Granita siciliana cremosa, la ricetta originale della tradizione

Ricetta semplice e veloce, il composto della granita si prepara in circa cinque minuti, con l’ausilio di tre soli ingredienti di facile reperibilità: acqua, zucchero e succo di limone. Un tipico dessert che è anche un vezzo estetico, bello da servire per colazioni o merende in compagnia, in originali coppe di vetro da gelato accompagnate con uno spicchio di limone appena tagliato e la caratteristica brioche con tuppo.

Gli ingredienti della granita siciliana cremosa

500 ml acqua

250 ml succo di limone (per gusto differente si possono usare altri succhi e sciroppi)

200 gr zucchero

Come preparare la granita siciliana cremosa

Per preparare una granita siciliana cremosa che riporti subito alla mente con i suoi aromi e profumi, agli attimi di relax e spensieratezza vissuti sulla magica isola mediterranea, bastano davvero pochi semplici passaggi. Una ricetta veloce ed economica, dalla difficoltà per nulla elevata, che la rende adatta anche alle mani meno esperte in cucina. Il primo passaggio per preparare una granita siciliana gustosa e cremosa consiste nello spremere direttamente i limoni per ricavarne la giusta quantità di succo. Nel frattempo, in un apposito pentolino, riporvi acqua e zucchero, da scaldare e mescolare a fuoco dolce senza portare ad ebollizione. Quando infatti lo zucchero si è sciolto nell’acqua, spegnere i fornelli. Proseguire aggiungendo al composto di acqua e zucchero, anche il succo di limone, poi filtrare il tutto con un colino trasferendo in un recipiente abbastanza ampio dove andare a ricreare la granita. Lasciare raffreddare in freezer per almeno una 30ina di minuti, fino a che sia abbastanza compatta. Servire in apposite coppe di vetro da gelato e decorare all’evenienza con uno spicchio di limone appena tagliato. Per i veri amanti della tradizione, accompagnare la granita siciliana cremosa al tipico sapore casereccio della brioche con tuppo.