Crema al caffè, la ricetta classica per prepararla in 4 minuti

Prepararla anche a casa si può, ed è addirittura un procedimento semplice e veloce, visto che è richiesto un mix di soli tre ingredienti – caffè, panna fresca per dolci e zucchero a velo – e meno di una decina di passaggi per ricrearla fedelmente a quella del bar sotto casa. La crema al caffè si presta inoltre a innumerevoli varianti a seconda dei più disparati gusti dei commensali. Il caffè può essere infatti tranquillamente realizzato seguendo la classica cottura in moka oppure con l’aiuto di una più moderna macchinetta, può essere espresso o decaffeinato, ma anche solubile da aggiungere alla giusta dose di acqua portata ad ebollizione. Ecco come realizzare una vellutata crema al caffè in soli 4 minuti, seguendo la ricetta classica.

Gli ingredienti per una gustosa crema al caffè (6 tazzine)

2 tazzine di caffè espresso freddo (si possono preparare anche con la variante decaffeinato oppure con caffè solubile)

200 ml di panna fresca per dolci

35 gr di zucchero a velo

Chicchi di caffè al cioccolato q.b.

Come si prepara la crema al caffè

Preparare un’ottima crema al caffè, per un fine pasto gustoso e rinfrescante, è un procedimento che richiede pochissimi minuti, circa quattro, poiché sfrutta l’assenza di cottura. Il primo passaggio di realizzazione consiste nella preparazione del caffè con moka o apposita macchinetta, da porre poi in frigorifero per alcuni minuti a raffreddare completamente (per velocizzare l’operazione si può anche ricorrere alle temperature ancora più basse di un freezer). Successivamente, versare in un pentolino la panna fresca per dolci, incorporandovi anche lo zucchero a velo e, solo alla fine il caffè già preparato. Montare il tutto con l’aiuto delle fruste elettriche per almeno due minuti, fino al risultato di un composto spumoso. Crema al caffè da preparare in vacanza senza l’ausilio delle fruste elettriche? Nessun problema! Il composto si può realizzare anche con l’aiuto di una bottiglia o di uno shaker in cui mixare tutti gli ingredienti freddi e insieme per circa quattro minuti. Poi versare nei bicchierini o tazzine da servizio, decorando all’occorrenza anche con chicchi di caffè al cioccolato, cialde e biscotti. La crema al caffè può essere conservata in frigorifero o congelatore, ma prima di servirla occorrerà nuovamente montare per alcuni minuti con le fruste. Per le menti più creative, una crema al caffè realizzata in casa ha una texture che ben si presta a diventare anche farcia di torte fredde, waffle e brioches.