Giornata mondiale delle api, dormire tra le arnie in Basilicata

Un alloggio unico con apiario integrato nelle campagne di Grottole, in provincia di Matera. Si chiama Air Bee&Bee ed è prenotabile su Airbnb. Gli ospiti possono convivere (in sicurezza) con oltre un milione di api, rilassarsi grazie all’api-sound e osservare l’incessante lavoro per la costruzione di un favo naturale. Tutti i proventi andranno all’Impresa Sociale Wonder Grottole per sostenere progetti di promozione dell'apiturismo sul territorio

a cura di Costanza Ruggeri