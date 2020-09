Oroscopo del giorno, le previsioni del 6 settembre segno per segno

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 6 settembre.

È una domenica che non vi fa rimpiangere le atmosfere gioiose, felici dell’estate appena trascorsa. Molti pianeti occupano segni per voi abbastanza congeniali nello schema zodiacale, facendovi sentire a vostro agio in diverse situazioni. La vita familiare e quella amichevole vi riservano spazi di azione in cui metterete in evidenza la vostra personalità calorosa ed esuberante. Una posizione fortunata di Venere che abita adesso il segno amico del Leone vi stimola ad andare davvero dove vi porta il cuore. Sia che siate single oppure che abbiate una relazione di coppia stabile, sentite la necessità di rivoluzionare profondamente il vostro vissuto sentimentale. Marte nel vostro segno vi assiste nel gestire situazioni complicate. Una configurazione stimolante e vivace fa sì che vi lanciate in tutti gli sport che vi sono graditi. Nella bicicletta, nella corsa e, chi è più fortunato nell’equitazione trova una sicura soddisfazione per il proprio esercizio fisico.

Un Giove magnifico dal Capricorno vi regala una domenica molto stimolante in cui potrete godervi momenti di gioia con la famiglia e con i vostri affetti stabili, specie se siete nati nella seconda decade. La forma psicofisica si presenta ottimale e questa sarà già un’ottima base di partenza per realizzare quello che avete in mente. Da tipico segno di Terra saprete lavorare con il bricolage, la buona cucina, i piccoli, ma utili momenti di riparazione in casa. Ricercate oggi l’intimità con la persona che avete accanto e vi preparate a una giornata che vi concede magici sprazzi di romanticismo, se solo lascerete un po’ da parte il vostro desiderio di controllare ogni cosa. Dedicate molta cura al vostro aspetto esteriore, essendo il Toro uno dei segni più materiali e fisici che siano contemplati nello schema zodiacale. Di conseguenza avete un vero e proprio culto per l’attività sportiva che esercitate con regolarità. Se non avete ancora ripreso le vostre normali scadenze in palestra, potete ritemprarvi con una sana corsa o una passeggiata in montagna.

Nettuno in Pesci e il Sole in Vergine, se appartenete alla seconda decade tendono a disturbarvi lievemente quest’oggi, complicando la vita di relazione sia nel settore familiare che in quello dei rapporti amicali. Tenete il timone dell’equilibrio, in particolar modo se siete genitori con i vostri figli, che potrebbero in questa giornata rendervi nervosi con i loro comportamenti o le loro semplici risposte. Una bella Venere in Leone e la Luna in Toro vi avvicinano alla persona che avete accanto esaltando le vostre tenerezze e gli atteggiamenti di condivisione totale nelle idee e nei pensieri. Chi è single è portato a lanciarsi verso i flirt che, seppur gratificanti per l’Io, comunque non sempre rendono soddisfatti. Sappiate attendere con pazienza, poiché il vostro momento, da un punto di vista degli affetti sinceri, sta per arrivare. Sole e Nettuno ostili al vostro segno vi stimolano alle sfide in campo sportivo, specie se in attività come il nuoto e lo jogging. Attenzione però, se appartenete alla terza decade, a non affaticarvi troppo.

Sole, Luna, Mercurio e Venere per tutta la giornata sono in angolo benefico per il vostro segno aiutandovi a risolvere piccole contrarietà quotidiane in special modo inerenti ai rapporti con la famiglia d’origine. La parte attiva, propositiva, diurna dell’Io è nel segno concreto, laborioso, decisionista della Vergine e vi aiuta a trovare, servendovi di una lucidità straordinaria, escamotage pratici. La parte invece passiva, ricettiva, notturna e mentale dell’Io, la Luna, è ospitata nel segno dell’Ariete. Da questo punto dello Zodiaco il luminare femminile vi invia elementi di razionalità per arrivare a comprendere situazioni e stati d’animo altrui. Non soffrite (in linea di massima), di un difetto che affligge tutti gli altri segni, ovvero la gelosia. Oggi, però potreste sentirvi un po’ seccati, perché la vostra dolce metà non fa mistero di ammirare l’intelligenza di qualcun altro. Da bravo segno che ama mettersi alla prova, malgrado vi si dipinga pigri, vi lasciate conquistare dagli sport che richiedono un carico di rischi non indifferente; tra i nativi del vostro segno si trovano gli appassionati del rafting e del torrentismo.

Domenica di settembre che vi vede risplendere in forma fisica, bellezza e simpatia con Venere in Leone. Il Sole è in angolo favorevole per voi e dal segno amico e buon vicino della Vergine. Se siete nati dal 4 al 12 di agosto avrete modo di esprimere tutta la vostra solarità, la capacità di essere “guide” sia nel campo familiare che in quello amicale. Solo Luna e Urano continuano ancora a contrastarvi specie se siete nati dal 27 al 31 del mese di luglio. Non chiedete troppo alle vostre energie mentali e sappiate comprendere dove potete arrivare, specie se l’età non è più giovanissima. In amore, non date per scontato quel che avete espresso in maniera confusa e poco chiara: il vostro partner potrebbe, forse, fraintendere! Ricordate ancora che Urano vi contrasta dal segno concreto del Toro, invitandovi ad essere più precisi e a non girare attorno a quel che volete dire. Con le giornate ancora molto belle e calde potete tuffarvi nei vostri sport preferiti, che sono quelli di squadra dove mantenete spesso una posizione di leader.

Ospitate ancora questa giornata il Sole nel vostro segno e vi godete tutti i benefici che il luminare maschile, attivo, espressione della parte vitale dell’Io, può regalarvi. Una visione sfaccettata e complessa di ogni cosa domina i vostri pensieri, possedete suggestioni percettive azzeccate e fate riflessioni che riguardano anche la vita quotidiana. In famiglia avete la capacità di riunire le varie anime che compongono il vostro sfaccettato clan, con naturalezza e garbo. Avvertite il desiderio di rifugio, di quiete, di caldo abbraccio da condividere con la vostra dolce metà. Luna, Sole e Venere in angolo armonico favoriscono la riunione, il completamento emotivo. Chi è single sfoggia una notevole sicurezza nei propri mezzi e si prepara a conquiste che lasceranno di sicuro il segno. Plutone resta al vostro fianco infondendovi una notevole carica di magnetismo e di erotismo, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 10 al 15 di settembre. I vostri sport preferiti sono quelli individuali e che si regolano su una disciplina e un esercizio costanti. Non vi dispiacerà, prima di riprendere l’attività in palestra, riattivare il fisico con corsette leggere e lunghe nuotate.

Va alla grande questa domenica di inizio settembre. Il Sole vi dona una carica di energia eccezionale, specie se siete nati nella prima e seconda decade. Venere nel segno amico del Leone, con il suo prezioso contributo di benessere e fortuna, vi dà una spinta propulsiva ad agire e a non stare mai seduti sulle vostre posizioni. Tutto va in modo sereno nella vita affettiva se avete una compagnia fissa, in special modo se appartenete alla prima decade. E allora perché avvertite di tanto in tanto qualche malinconia confusa, qualche lieve caduta del tono, specie se si tratta di rimanere insieme alla vostra dolce metà? Non sarà forse qualche nuvola passeggera dovuta alla contrarietà di Giove, Marte, Plutone e Saturno che vi frenano? Abbiate la forza di guardare con occhi fiduciosi a quel che il vostro presente affettivo, oggi vi offre. Barca a vela, nuoto, canottaggio sono gli sport acquatici in cui andate particolarmente forti. Sì, perché malgrado siate un segno d’Aria, amate profondamente il mare.

Continua il vostro momento di gloria gratificato dal Sole in splendida posizione a donarvi momenti di speciale sintonia con le persone a cui volete bene. La presenza del luminare maschile nel segno razionale e legato agli interessi economici della Vergine, vi aiuta oggi a risolvere una questione patrimoniale o legata a problemi finanziari con il vostro parentado, uscendone con il vostro consueto garbo. Attivate il fiuto percettivo e attento che solo voi possedete per comprendere uno stato d’animo complesso che sta attraversando il vostro (o la vostra) partner. Urano dal segno del Toro vi pone infatti qualche piccola prova da superare specie se festeggiate il vostro compleanno dal 27 al 31 di ottobre. Con quel particolare senso di accoglienza e di partecipazione emotiva che sapete tirar fuori, riuscite a trovare la strada di agire per il meglio. I vostri sport preferiti sono quelli che prevedono l’utilizzo dei piedi: dal calcio, alla corsa, dal podismo allo skateboard.

Un parterre planetario tutto teso a favorirvi costella il cielo di questa domenica di inizio settembre. Venere, che in particolare entra nel segno amico del Leone, innalza la vostra gioia di vivere, facendo sì che, con la vostra personalità esuberante, possiate diventare sempre l’anima delle feste, i ritrovi, gli incontri tra conoscenti vecchi e nuovi, cui parteciperete. Sempre Venere fa risplendere inoltre la vostra bellezza, dando particolare risalto alla vostra chioma e al sorriso decisamente solare e radioso. Marte vi guarda benefico e rende frizzanti gli incontri amorosi per i single impenitenti, specie se nati nella terza decade: avventure al top. La dea dei sentimenti, Venere, è ora lì a toccare il cuore di chi festeggia il suo compleanno in novembre e ha da poco trovato una persona capace di farlo intenerire. La cospicua presenza di forze planetarie legate all’attività fisica, positive per il vostro segno, vi apre alla possibilità di giocarvi molte opportunità in campo sportivo e attivo. Il calcio vi appassiona, specie con amici ed ex compagni di scuola, ma ancor più vi possono entusiasmare gli sport individuali dove mettere in atto la volontà di primeggiare e far vedere quanto valete.

Sole e Luna vi sorridono da Vergine e del Toro, appartenenti come il Capricorno all’elemento di Terra. Un clima di fiducia, di rispetto per le opinioni altrui aleggia sia in famiglia che nell’ambiente degli amici fraterni. Fate solo attenzione a non usare toni troppo accesi quando siete in contatto con i figli: Marte pianeta esplosivo, in aspetto contrario per il vostro segno, potrebbe mettervi in questo senso qualche bastone fra le ruote. Continuate il bel weekend in compagnia esclusiva della vostra dolce metà mostrando il classico senso di praticità. Giove, Nettuno, Plutone sono al vostro fianco. Non vi piaceranno i luoghi tanto affollati e preferirete muovervi in ambienti più intimi, esclusivi, preferibilmente a contatto con la natura. Avventure in arrivo per i cuori solitari che desiderino scongelarsi un po’. I vostri sport normalmente sono quelli che si svolgono all’aria aperta, a contatto con mare o montagna. Le lunghe passeggiate, lo jogging, ma anche, per chi ne ha le energie, il trekking possono incontrare pienamente il vostro gusto.

Urano ancora imbronciato dal segno del Toro può non farvi sentire completamente a vostro agio in famiglia o nella cerchia degli amici che frequentate sempre. Qualche momento di incomprensione inspiegabile, uno sfasamento della sintonia può collaborare a creare lievi disturbi: ma niente di drammatico. Per il vostro carattere sempre così capace di trovare soluzioni convenienti e mettere l’accordo le parti, non sarà poi difficile trovare un accomodamento che condurrà verso il ristabilirsi di rapporti sereni. Le due forze del desiderio, la Luna e Venere, vi guardano imbronciate. Attenzione a non porvi obiettivi sentimentali troppo ambiziosi. Non vi mancherà, però, né la capacità di avvicinare con seduzione chi vi fa battere il cuore, né la forza di rischiare. Se festeggiate il vostro compleanno nella prima e nella terza decade, gli astri vi preparano una domenica di inizio settembre da non dimenticare. Il vostro segno è proprio quello deputato agli sport di squadra, il calcio, può diventare così la vostra vera passione! Molti di voi si lasciano però anche tentare dalle discipline che mescolano arte e sport, come il nuoto sincronizzato e la ginnastica artistica.

Domenica in cui il Sole transita nel segno della Vergine e può far saltare fuori il vostro temperamento tipicamente lunatico, con alti e bassi del tono e dell’umore, in particolare se siete nati nella seconda decade. Non vi stressate più di tanto se non tutto fila come vorreste, se i vostri progetti non si incastrano nella forma e nell’intenzione che avevate previsto. In serata recuperate una visione più equilibrata di ogni cosa, specie nei rapporti tra i conviventi. I sonni diventano inoltre riposanti e si popolano di sogni rivelatori. Prendere decisioni non vi piace, ma oggi è necessario proprio farlo! La vostra dolce metà vi spinge ad essere propositivi, a interessarvi in prima persona delle mete che interessano la vostra coppia. Accogliete di buon grado l’invito, e, con un pizzico di ironia e fantasia, riuscite a trovare soluzioni inaspettate. Una serata a cena da amici calorosi vi fa allontanare ansie e pensieri. Gli sport che più vi piacciono sono quelli che non prevedono grandissimi sforzi e mai come per voi l’ideale che potrebbe fare al caso vostro è la ginnastica dolce; non male neanche Pilates.