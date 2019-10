Da giovedì 24 ottobre prendono il via i Live di X Factor 2019 (TUTTE LE FOTO DEI CONCORRENTI). Tante le novità di questa edizione del talent di Sky prodotto da Fremantle. Prima fra tutte, il palco: i 12 protagonisti scelti dai 4 giudici - Malika Ayane, Mara Maionchi, Samuel e Sfera Ebbasta - si esibiranno nel nuovissimo X Factor Dome di Monza. Padrone di casa Alessandro Cattelan, nel duplice ruolo di conduttore e creative producer dello show. Ospiti della prima puntata, Mika e Coez. I Live di X Factor saranno in onda ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455), sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go, su smartphone, tablet e Pc, anche in viaggio nei Paesi dell’Unione Europea, e in streaming su Now Tv. Il mercoledì i Live saranno in prima serata, in chiaro su TV8. Altre novità della stagione sono l’Extra Factor che diventa un late night show con Achille Lauro (FOTO) e Pilar Fogliati e poi Luna Melis al timone di X Factor Daily.

Le squadre e i concorrenti

Le serate di grande musica live saranno otto, inclusa la finalissima al Mediolanum Forum di Assago - il 12 dicembre - dove verrà incoronato il vincitore dell’edizione 2019 di X Factor. Per scegliere i 12 artisti, sono stati percorsi migliaia di chilometri, tra Italia ed Europa, a caccia del talento: una lunghissima fase di selezione che ha visto coinvolti circa 40mila aspiranti concorrenti. Alla cantautrice milanese Malika sono stati assegnati gli Under uomini, per la discografica Mara Maionchi sarà un ritorno alla guida degli Over, Samuel accompagnerà in questa avventura la categoria dei Gruppi, mentre Sfera sarà il mentore delle Under donne. Ogni giudice è affiancato in questo percorso, come di consueto, da un producer: insieme ogni settimana sceglieranno e assegneranno i brani ai ragazzi in gara, prepareranno con loro le performance in sala prove e le affineranno per arrivare al Live del giovedì sera.

Gli Under uomini

Malika (CHI È) ha scelto di lavorare con il produttore Roberto Vernetti, che ha collaborato, tra gli altri, con Elio, Pacifico, Carmen Consoli e Raf. Insieme guideranno gli Under uomini, che vedono schierati: Davide Rossi, Enrico di Lauro e Lorenzo Rinaldi. Davide studia in conservatorio, ha conquistato il suo posto in squadra con “Virtual Insanity” di Jamiroquai. Il busker milanese Enrico ha colpito il suo giudice con “When we were young” di Adele. Lo studente di Terni Lorenzo agli Home Visit ha interpretato “Too much to ask di Niall Horan”.

Le Under donne

Le Under donne di Sfera (CHI È), invece, lavoreranno insieme a Shablo, il Dj e produttore italo- argentino considerato il padrino della rivoluzione trap, capace di anticipare e dettare le tendenze. Le tre ragazze che hanno conquistato il trapper milanese sono la studentessa Giordana Petralia, che viaggia sempre con l’arpa, sua inseparabile compagna; l’italo marocchina Mariam Rouass, che si è già distinta per la sua forza e determinazione; e Sofia Tornambene, che ha conquistato pubblico e giudici fin dalle Audition con il suo inedito “A domani per sempre”.

Gli Over

Ioska Versari sarà al fianco di Mara Maionchi (CHI È) anche in questa edizione e insieme puntano alla terza vittoria consecutiva. Con loro negli Over ci sono Eugenio Campagna, il cantautore e artista di strada romano che ha conquistato il suo posto al Live con “Futura” di Lucio Dalla; l’operatore Ong Marco Saltari, che ha scelto il brano di Alborosie “Soul Train”; e Nicola Cavallaro, studente e cantautore catanese dallo sguardo penetrante e la voce potentissima, che agli Home Visit di Berlino ha cantato “Leave A Light On” di Tom Walker.

I Gruppi

Samuel (CHI È), per i suoi Gruppi, ha scelto la consulenza di Alessandro Bavo, suo tastierista, programmatore e arrangiatore da due anni e che dagli anni ‘90 lavora con i Subsonica. La sua squadra vede schierati: i Booda, musicisti romani amanti della black music (hip hop, r’n’b, soul), che a Berlino hanno raccolto un’ovazione con “Hey Mama” di Nicki Minaj feat. David Guetta; il duo alternative pop dalle sonorità semplici e uno stile urban dei Seawards, che fin dalle Audition si erano fatti notare con l’inedito “Fools”; e i Sierra, duo di cantautori di musica trap che nella prima fase di selezione avevano conquistato il sì dei giudici con l’inedito “Enfasi”.

Il team creativo dello show

Anche quest’anno, per la seconda volta, alla direzione creativa di X Factor c’è Simone Ferrari, che contribuirà a realizzare uno spettacolo musicale e televisivo unico. Confermatissimi Luigi Antonini, che con la sua regia ha imposto X Factor come punto di riferimento per gli show musicali italiani, lo scenografo Luigi Maresca, il light designer Ivan Pierri e lo stylist Nicolò Cerioni. A questi nomi si aggiungono alcune new entry: Lulu Helbaek, Sergio Pappalettera e Nathan J Clarke. Lulu ricopre il ruolo di Associate Creative Director; è regista di grandi show in tutto il mondo e aiuterà, con la sua visione, all’assetto visivo e creativo di X Factor. Sergio è l’Art Director Video, da più di 30 anni i suoi lavori sono un punto di riferimento a livello artistico e stilistico in ambito musicale e non solo. Nathan è il coreografo, un’eccellenza nel panorama anglosassone, ha lavorato con Will.i.am, Kylie Minogue, Rita Ora, Boy George, per citarne solo alcuni.

Gli ospiti del primo Live

Il primo live di X Factor 2019 si accende con la presenza di due ospiti d’eccezione: Mika, la star internazionale amatissima dal pubblico dello show e non solo, e Coez, il cantautore romano entrato a pieno titolo nella storia dello streaming e della discografia italiana. Per Mika si tratta di un ritorno: per 3 edizioni è stato protagonista al tavolo dei giudici del talent show. Mika torna per una notte a X Factor per una performance inedita e sorprendente e per presentare il suo ultimo lavoro, il disco “My Name Is Michael Holbrook”, che da novembre porterà in giro per l’Italia con il “Revelation Tour”. Coez - 10 anni di carriera solista alle spalle, oltre 20 dischi di platino, centinaia di migliaia di spettatori ai suoi live, centinaia di milioni di visualizzazioni per i suoi video su Youtube – è uno dei cantautori più interessanti del panorama musicale italiano.

Il nuovo X Factor Dome

Mika, Coez e i 12 concorrenti di X Factor si esibiranno in una nuova e spettacolare location. Quest’anno, infatti, lo show cambia casa e approda in un vero e proprio Dome in cui prenderà vita una macchina produttiva colossale. Ci sono 300 persone impiegate per il montaggio del palco la cui superficie calpestabile è di 800 metri quadrati. Sono state montate 1,5 km di americane, più 250 mq di ledwall - di cui 200 metri quadrati movimentati tramite software su binari e sistema di pompe idrauliche - e 4 pedane di 8,5 x 2 metri ciascuna, automatizzate con software custom. L’allestimento prevede 50 metri di binari telecamere, 30 metri di binari telecamere remotati, 15 telecamere - di cui una Dynamicam volante – 20 chilometri di cavi, 20 motori a velocità variabile, 40 metri di sipari per ingresso scene, 18 motori kinesys per movimentazione del tetto con 70 luci motorizzate e 500 metri di scenoluminoso. In totale sono oltre 200 le persone che lavorano dietro le quinte ogni settimana per preparare lo show.

Il late night show di #XF13: Extra Factor

Novità anche per Extra Factor: il format si rinnova completamente diventando un vero e proprio late night show. I quattro giudici di X Factor 2019, un secondo dopo l’eliminazione al termine della puntata, continueranno a confrontarsi sulla serata insieme a numerosi ospiti. A guidare lo show, una nuova promessa del cinema italiano e già rivelazione comica del web, la giovane attrice Pilar Fogliati, e una presenza speciale che porterà il proprio punto di vista unico: la nuova star della musica italiana, l’eclettico Achille Lauro. Quest’ultimo nella rubrica “Al Confidential” passerà ogni settimana a trovare i ragazzi nel loft per raccogliere le loro impressioni sul percorso che stanno facendo, sulle emozioni che provano, cercando di consigliarli al meglio e essere il loro “fratello maggiore”. Ad animare la discussione e intrattenere il pubblico, nel corso della serata, si avvicenderanno diversi personaggi e ci saranno diversi “approfondimenti”: i riassunti musicali di Andrea Di Marco, le folli interviste di Danilo da Fiumicino, gli interventi della critica musicale Giulia Cavaliere, le incursioni comiche della rivelazione di Italia’s got talent Francesco Arienzo e le esibizioni di alcuni “talenti fuori dagli schemi”, i concorrenti più stravaganti emersi dai casting di quest’anno. Ogni settimana la star di YouTube The Andre proporrà una cover inedita, realizzata insieme a una guest star della musica. A completare la serata ci saranno i doppiaggi esilaranti di MoreCosmaPlease e una serie di video in esclusiva de Le Coliche.

X Factor Daily

È già partito, lo scorso 18 ottobre, X Factor Daily, il “diario di bordo” quotidiano - dal lunedì al venerdì - che torna con un debutto in conduzione. A Luna Melis, infatti, è affidato il racconto della preparazione dei concorrenti ai Live. La giovanissima rapper sarda che ha conquistato il terzo posto a X Factor 2018 guiderà il pubblico dietro le quinte dello show, per mostrare la preparazione delle performance, il rapporto fra giudici e concorrenti e la grande macchina organizzativa del programma. Luna sosterrà i concorrenti lungo tutto il loro percorso nei Live di #XF13, un viaggio indimenticabile che lei conosce benissimo: vivrà con loro i momenti di svago nel Loft, li accompagnerà tra gli insegnamenti e i consigli di giudici e producer, li seguirà nelle prove all’X Factor Dome e rivedrà e commenterà con loro le esibizioni sul palco. Come lo scorso anno i concorrenti vivranno un rapporto più stretto con il pubblico: ognuno di loro, infatti, potrà raccontare l’esperienza nel programma dal proprio punto di vista pubblicando contenuti su un proprio account Instagram e interagendo con i fan rispondendo ai commenti. Un racconto in soggettiva che farà sentire la loro voce non solo sul palco e nel daily ma anche in Rete. Da quest’anno è possibile anche iscriversi al servizio Telegram di X Factor, per ricevere video, news esclusive e anticipazioni sul programma. Anche quest’anno non mancherà l’appuntamento con X Factor Weekly, ogni sabato dal 26 ottobre, che oltre a ripercorrere i momenti salienti della settimana, mostrerà il primo concerto live dell’eliminato. L’appuntamento con X Factor Daily è alle 19.35, con X Factor Weekly alle 18.30, su Sky Uno, e sempre disponibili on demand, su Sky Go, su smartphone e in streaming su Now Tv.

Come votare per i concorrenti di X Factor

Per mandare avanti i propri artisti preferiti, si può votare attraverso 5 canali gratuiti:

- web, su xfactor.sky.it sia da desktop sia da mobile (per accedere al voto è necessario loggarsi con Sky ID);

- Twitter, con messaggio diretto verso gli account Twitter @SkyUno o @XFactor_Italia;

- App XF 2019 (per accedere al voto è necessario fare login con Sky ID, inserendo in fase di registrazione info + codice smart card per i clienti Sky o senza codice smart card per chi non è ancora cliente, Facebook o Twitter;

- Smartwatch (per accedere al voto è necessario fare login con Sky ID, Facebook o Twitter dal’App X Factor 2019);

- Decoder Sky: canale interattivo/Tasto verde (solo per STBs connessi a Internet) e Sky Q.