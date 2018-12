Il "re della trap" amato dai giovani: chi è Sfera Ebbasta

Sfera Ebbasta, pseudonimo di Gionata Boschetti, è uno dei più seguiti trapper italiani (LE 10 CANZONI PIÙ FAMOSE). Nato il 7 dicembre 1992 a Cinisello Balsamo, nel Milanese, si è autodefinito il “re della trap” (CHE COS'E'), un genere di rap che negli ultimi anni è diventato un vero fenomeno soprattutto tra i più giovani. E sono soprattutto gli adolescenti a seguire il rapper: Sfera Ebbasta ha oltre un milione e mezzo di follower su Instagram e oltre quattro milioni di ascolti al mese su Spotify. Nella notte tra il 7 e l'8 dicembre, prima di un suo concerto nella discoteca "Lanterna Azzurra" di Corinaldo (Ancona), forse a causa di uno spray urticante è scoppiato il panico tra la folla che aspettava il trapper e sei persone sono morte nella calca.

Gli esordi

La carriera di Sfera Ebbasta è iniziata in sordina nel 2011, quando il rapper ha iniziato a pubblicare i propri video su YouTube. Successivamente, grazie alla collaborazione con un giovane produttore, Charlie Charles, ha iniziato a farsi notare dal grande pubblico. Insieme, formano il collettivo Billion Headz Money Gang, conosciuto con l'acronimo BHMG. Il 15 settembre 2013 pubblica Emergenza Mixtape Vol. 1. Ma il suo vero esordio risale al 2015, con il primo album in studio: XDVR ottiene un buon successo e aumenta la popolarità della musica trap in Italia. Ma è anche oggetto di numerose critiche per il contenuto dei brani, che parlano anche di attività criminali e consumo di droghe.

Il successo di Sfera Ebbasta e Rockstar

Nel settembre 2016 il rapper pubblica il suo primo album in studio da solista, Sfera Ebbasta, distribuito dalla major discografica Universal. Il disco ottiene un ottimo successo, debuttando in vetta alla classifica degli album ed entrando anche in classifiche di vari Paesi europei, oltre ad essere disco d'oro della FIMI per le oltre 25.000 copie vendute. Nel 2017 collabora con Gué Pequeno, Izi, Rkomi, Tedua e Ghali e pubblica diversi singoli. L’anno successivo, nel gennaio 2018, esce il suo terzo album in studio: Rockstar debutta in vetta alle classifiche FIMI e tutti gli 11 brani dell’album conquistano le prime dodici posizioni della Top Singoli. Grazie al successo dell'album, Sfera Ebbasta è il primo artista italiano a posizionarsi tra i primi cento della classifica mondiale stilata da Spotify.