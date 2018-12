È di sei persone morte e un centinaio di feriti il bilancio della tragedia avvenuta stanotte nella discoteca “Lanterna azzurra” a Madonna del Piano di Corinaldo (Ancona), dove si è scatenato il panico quando, secondo alcune testimonianze, qualcuno ha spruzzato dello spray urticante (QUANDO SI PUÒ USARE). Le vittime, cinque minorenni (due ragazzi e tra ragazze) e la madre di una ragazzina che era lì insieme al marito per accompagnare la figlia, sono state travolte dalla calca (FOTO). Nel locale c’erano circa un migliaio di persone, arrivate per ascoltare un concerto di Sfera Ebbasta, trapper popolare tra i giovanissimi. La discoteca è stata posta sotto sequestro e sei addetti alla sicurezza sono stati portati in caserma dai carabinieri per fornire le loro testimonianze. Il comandante dei Vigili del Fuoco, intervistato a Sky TG24, ha detto che le vittime sono state ritrovate vicino all'uscita di sicurezza (VIDEO).

Il locale, secondo una prima ricostruzione, ha 3 uscite di sicurezza: una di queste dà su un ponticello che attraversa un piccolo fossato e collega la discoteca al piazzale del parcheggio. La tragedia è avvenuta in quel punto: quando i ragazzi sono usciti di corsa dal locale, decine di loro si sono accalcati per passare sul ponticello fino a quando una balaustra ha ceduto. I primi ragazzi sono così finiti nel fossato, un metro sotto il ponticello, e sono stati schiacciati da tutti gli altri.

Le testimonianze dei ragazzi: “Uno è morto schiacciato sotto a tutti"

Il panico si è diffuso tra mezzanotte e l'una, prima dell'inizio del concerto. Alcuni dei feriti ricoverati all'ospedale di Torrette hanno raccontato di avere sentito un odore acre e di essersi precipitati verso una delle porte di emergenza, trovandola bloccata. "Stavamo ballando in attesa che cominciasse lo spettacolo di Sfera Ebbasta - ha spiegato un 16enne - quando abbiamo sentito un odore acre, siamo corsi verso una delle uscite di emergenza ma l'abbiamo trovata sbarrata, i buttafuori ci dicevano di rientrare...". Ma a quel punto la calca avrebbe deviato verso un muretto laterale da cui sarebbero cadute decine di persone: "Uno è morto schiacciato sotto a tutti", ha detto ancora il 16enne. Chi è arrivato più tardi al concerto ed era in attesa di entrare, ha invece riferito di aver visto "ragazzi che tossivano e avevano problemi respiratori".

Dieci feriti in gravi condizioni

Secondo un bilancio ancora provvisorio del 118, i feriti con traumi e lesioni da schiacciamento sono un centinaio, di cui 35 ricoverati negli ospedali di Senigallia e Torrette di Ancona. Dieci di questi versano in gravi condizioni. Sul posto, dove sono accorse numerose ambulanze e mezzi dei Vigili del Fuoco, sono ancora in corso le operazioni di soccorso, concentrate - secondo quanto si apprende - intorno a una delle uscite di sicurezza, verso la quale si sono diretti decine di spettatori.

Chi è Sfera Ebbasta

La folla presente nel locale aspettava il concerto del "re della Trap", Sfera Ebbasta. Il 26enne cantante di Cinisello Balsamo, il cui vero nome è Gionata Boschetti, è considerato uno dei fenomeni musicali del momento con oltre un milione e mezzo di follower solo su Instagram. Il suo ultimo album "Rockstar" è doppio disco di platino dalla FIMI. Sfera Ebbasta è stato il primo artista italiano ad aver conquistato record di plays streaming del mondo su Spotify.