È fermo a sei morti e oltre 60 feriti, di cui sette in condizioni gravi, il bilancio della tragedia del 7 dicembre nella discoteca 'Lanterna Azzurra Clubbing' di Madonna del Piano, nelle campagne di Corinaldo (Ancona). Mentre molti giovani attendevano il dj set del loro idolo, il trapper Sfera Ebbasta, qualcuno ha spruzzato dello spray al peperoncino (COS'È), scatenando il fuggi fuggi generale (LE FOTO). Secondo quanto ricostruito fino ad ora, i ragazzi si sono accalcati su uno scivolo all'uscita posteriore del locale e una balaustra laterale è crollata in un piccolo fossato.

Sei vittime e sette feriti gravi

Fra le vittime, rimaste schiacciate nella caduta, ci sono cinque adolescenti - tra i 14 e i 16 anni, tre ragazze e due ragazzi - e una donna, Eleonora, di 39 anni, presente alla serata per accompagnare la figlia di 11 anni che è rimasta ferita. Sono sette le persone ferite in gravi condizioni. Intanto proseguono le indagini sull’accaduto: da un lato c’è l’ipotesi di omicidio colposo plurimo, per le violazioni delle norme di sicurezza, a partire dal consistente 'gap' tra capienza della discoteca e biglietti venduti: il triplo. Dall'altro quella di omicidio preterintenzionale a carico di chi ha spruzzato spray urticante al peperoncino (I PRECEDENTI), scatenando il panico (IL RACCONTO DEL PAPÀ DI UN FERITO).

Indagini su capienza del locale e spray

L’inchiesta si muove quindi su due fronti, per ora senza indagati. Già sentite e identificate dai carabinieri un centinaio di persone, potenziali testimoni di ciò che è successo. Ascoltati anche tre amministratori del locale. Gli inquirenti parlano di un "atto dovuto" che però potrebbe preludere presto a una formale iscrizione nel registro degli indagati. Una delle questioni su cui si concentra l’attenzione è la differenza tra biglietti staccati - poco meno di 1.400 - e la capienza dell'unica sala che sarebbe stata utilizzata per la serata, con 469 posti. Il premier Conte ha precisato: "Nella discoteca era aperta solo una sala su tre, quindi la capienza era di sole 469 persone". Da chiarire, poi, la causa del "panico generale" segnalata da molti presenti, scappati verso l'uscita d'emergenza dopo che l'aria si era fatta irrespirabile a causa dello spray urticante (COME FUNZIONA IL SISTEMA BIGLIETTI IN DISCOTECA).

Trovata una bomboletta di spray al peperoncino

Nel locale è stata trovata una bomboletta di spray al peperoncino sulla quale sono in corso accertamenti. Nel mirino degli investigatori sarebbe in questo caso finito un minorenne. "La discoteca non ha telecamere interne che hanno ripreso cosa sia successo - segnala il comandante provinciale di Carabinieri di Ancona -, per questo facciamo appello a chi c'era e ha filmati, di portarli ai carabinieri. Ci sono già molte mamme che hanno raggiunto le caserme per farli vedere. Ogni dettaglio può essere importante per le indagini".