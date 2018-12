Corinaldo, 6 morti nella calca in discoteca prima del concerto di Sfera Ebbasta. DIRETTA

Tragedia nella discoteca “Lanterna azzurra” a Madonna del Piano di Corinaldo dove sei persone sono morte intorno all'una di notte travolte dalla calca durante un fuggi fuggi generale. Le vittime sono cinque minorenni (due ragazzi e tra ragazze) e la madre di una ragazzina che era lì insieme al marito per accompagnare la figlia. Nel locale, molto grande, c'era almeno un migliaio di persone, arrivate per ascoltare un concerto di Sfera Ebbasta, trapper popolare tra i giovanissimi . Ecco quello che sappiamo finora.

° Le vittime. I morti sono 5 minorenni, tutti tra i 14 e i 16 anni, e la mamma di una ragazza. Il vicepremier Luigi Di Maio ha pubblicato su Facebook i loro nomi. Un centinaio i feriti, di cui 14 in gravi condizioni. Il comandante dei Vigili del Fuoco, intervistato a Sky TG24, ha detto che le vittime sono state ritrovate vicino all'uscita di sicurezza.

°Prime ricostruzioni. Secondo quanto raccontato da alcuni testimoni intorno all'una di notte sarebbe stato usato uno spray urticante . Da lì si sarebbe generato il fuggi fuggi. Gli investigatori stanno lavorando per accertare quante persone ci fossero all'interno della discoteca: l'ipotesi investigativa è che il numero dei presenti fosse superiore a quello consentito. I titolari della discoteca sono stati già sentiti. Il ministro dell'Interno Salvini, primo ad esprimere il suo cordoglio per le vittime, ha spiegato a Sky TG24: "Mi sembra che la capienza fosse inferiore alle 900 persone, anche una unità in più è stata un errore che ha complicato tutto. Io mi tengo in contatto costante". L'ipotesi investigativa che si sta facendo avanti è che il numero dei presenti fosse superiore a quello consentito. Ipotesi confermata a Sky TG24 anche dal ministro dell'Interno Matteo Salvini. L'attenzione degli inquirenti sarebbe diretta, in particolare, a una delle uscite di sicurezza del locale dove, secondo un testimone, "decine di persone sarebbero cadute una sopra all'altra". Un video pubblicato da Cronache di Ancona e ripreso da Sky Tg24 mostra i ragazzi, scappati dalle uscite di sicurezza, su un'ampia piattaforma protetta da una balaustra. Sarebbe stato proprio il cedimento della balaustra ad aver determinato la caduta dei giovani ormai usciti da locale.

° Testimonianze. I carabinieri stanno ascoltando diversi testimoni per ricostruire cosa e chi abbia scatenato il panico: l'ipotesi che qualcuno abbia spruzzato del liquido urticante è stata confermata da alcuni adolescenti che attendevano di entrare all'esterno del club e hanno riferito di aver visto "ragazzi che uscivano velocemente dal locale: tossivano e avevano problemi respiratori". Una ragazza presente nella discoteca ha ripreso con il telefonino i momenti fondamentali della tragedia della discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo. Il video, ha quanto si è appreso, è stato già acquisito dai carabinieri.