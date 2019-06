Malika Ayane sarà uno dei quattro giudici di X Factor 2019, accanto a Mara Maionchi, Sfera Ebbasta e Samuel. Sul suo debutto a X Factor ha già detto: "Mi trovo in un importante momento di bilancio personale e scelgo con grande entusiasmo di mettermi ancora di più alla prova in questa avventura televisiva per me completamente nuova. L'idea di poter lavorare e dare qualcosa a chi sta costruendo il proprio futuro mi emoziona profondamente". Ecco tutto quello che c’è da sapere su di lei.

Cantante e musicista già da giovanissima

Malika Ayane è nata a Milano il 31 gennaio del 1984 da padre marocchino e madre italiana. Nel 1995, all'età di 11 anni, è nel coro di voci bianche del Teatro alla Scala, nel quale resta fino al 2001 cantando spesso da solista. Il 7 dicembre 1997 il Maestro Riccardo Muti la sceglie per la Seconda apparizione per il Macbeth, nella serata d'inaugurazione della stagione d'opera alla Scala. Sempre a Milano intanto studia violoncello al Conservatorio ed è affascinata da diversi generi e sperimentazioni: dal blues al jazz, dal gospel all'electro-clash.

Dal primo album a Sanremo

Nel 2007 firma per la Sugar Music di Caterina Caselli un contratto discografico, con il quale pubblica il suo primo album il 26 settembre 2008. È intitolato semplicemente "Malika Ayane": vende 80mila copie e viene certificato disco di Platino. Sempre nel 2008 pubblica il primo singolo, "Sospesa", insieme a Pacifico; poi la svolta con il secondo singolo, "Feeling Better", che spopola subito negli ascolti radiofonici. Nel 2009 (stesso anno in cui inciderà una cover di "Blue Christmas" in duetto con Andrea Bocelli) partecipa al festival di Sanremo nella categoria Nuove Proposte, cantando "Come Foglie". Nella serata dei duetti è accompagnata da Gino Paoli, e alla fine arriva seconda. Nel 2010 è ancora a Sanremo con "Ricomincio da qui", vincendo il premio della critica "Mia Martini" e il premio della Sala Stampa Radio e Tv. Poi di nuovo nel 2013 e nel 2015, aggiudicandosi per la seconda volta il premio della critica con il brano "Adesso e qui (nostalgico presente)".

L'album "Domino"

Uscito il 21 settembre 2018, il quinto album di Malika Ayane è "Domino". Un lavoro che arriva dopo tre anni di silenzio dopo il suo "Naïf". Il singolo che fa da apripista si chiama "Stracciabudella": come tutte le canzoni che lo accompagnano nell’album, è scritta dalla stessa cantautrice. La quale ha spiegato che i brani di questo disco sarebbero altrettante tessere di un domino che, se mescolate, creano sempre combinazioni diverse.