Cosa è successo agli Home Visit di X Factor ieri sera VIDEO

Alessandro Cattelan ha accompagnato i giudici di X Factor 2019 e i venti cantanti in gara a Berlino, in occasione degli Home Visit: Malika Ayane, Samuel, Sfera Ebbasta e Mara Maionchi hanno scelto i 12 concorrenti, tre per categoria, che accederanno alla fase dei Live.

Ripercorriamo i momenti salienti della puntata di Home Visit di ieri sera.

X Factor 2019, gli Under Uomini di Malika Ayane agli Home Visit

I cinque giovani degli Under Uomini di X Factor 2019 hanno cantato in un'antica sala cinematografica della città, Delphi, oggi cuore pulsante della vita culturale di Berlino, con tanto di pubblico in sala. Il primo a esibirsi è stato Lorenzo Rinaldi, “il piccolo James Morrison”, come lo ha definito Alessandro Cattelan, cantando "Too Much to Ask" di Niall Horan; Daniel Acerboli ha azzardato, invece, una hit degli One Republic, mostrando a pubblico e giudici un lato fino a quel momento sconosciuto del suo talento. L’artista di strada Enrico di Lauro ci ha provato con un brano di Adele, cantato imbracciando l'immancabile chitarra, mentre Davide Rossi è riuscito a scaldare l’atmosfera in sala con un pezzo di Jamiroquai eseguito al pianoforte. Dopo “Carote” e “Ti voglio al mio funerale”, Emanuele Crisanti in arte Nuela ha cantato un successo di Lady Gaga, riscrivendo la strofa di “Psycho” e, su richiesta di Malika Ayane, ha intonato a cappella anche il suo inedito “Settimo nano”.

X Factor 2019, le Under Donne di Sfera Ebbasta agli Home Visit

Per la categoria delle Under Donne si è esibita ieri sera una “tesissima” Silvia, in arte Sissi, che ha presentato una cover di "Ex Factor" di Lauryn Hill. La cantautrice Beatrice Giliberti, con la sua chitarra, ha scelto un pezzo dei Beatles, mentre Maryam Rouass ha optato per un brano trapper, ricevendo gli applausi dal pubblico presente. E ancora, Sofia Tornambene, in arte Kimono, ha puntato tutto su un brano di Birdy, “People help the people”, mentre la “fenomenale” Giordana Petralia si è esibita prima con l’arpa, poi al pianoforte, su richiesta di Sfera Ebbasta.

X Factor 2019, gli Over di Mara Maionchi agli Home Visit

Per gli Over di Mara Maionchi è stata scelta una location particolare: un ponte nel centro di Berlino. Il primo ad esibirsi è stato Nicola Cavallaro, da Catania, con la sua “voce potente” e la hit "Leave A Light On" di Tom Walker (nonché un nuovo look), seguito da un emozionatissimo Gabriele Troisi che al pianoforte ha proposto un brano di Rino Gaetano. “Hai cantato bene come al solito, perché sei bravo”, è il commento che Mara Maionchi ha rivolto a Tomas Thai, che agli Home Visit si è cimentato in un brano di George Michael. Chiudono la schiera degli Over di X Factor 2019 Marco Saltari con “Soul train” degli Alborosie e Eugenio Campagna, il cantautore romano che Mara Maionchi definisce “un po’ paraculo” a causa delle sue scelte artistiche.

X Factor 2019, i Gruppi di Samuel agli Home Visit

Gli Home Visit di X Factor 2019 si sono conclusi con le band, che si sono esibite in un club berlinese, sotto l’attento giudizio di Samuel e Alessandro Cattelan. I Kyber hanno presentato “come al loro solito” una hit molto conosciuta, "Whatever It Takes" degli Imagine Dragons, mentre i Seawards hanno proposto un mash-up: “Siete piaciuti tantissimo”, ha commentato il giudice, vedendo il pubblico entusiasta. Il duo rap dei Sierra ci ha provato con un pezzo di Eminem rivisitato, mentre i K_Mono hanno optato per una versione elettro-pop de “La descrizione di un attimo” dei Tiromancino. L’ultima esibizione è stata quella dei Booda, che hanno portato una carica esplosiva sul palco. Il pubblico ha chiesto persino il bis e loro non si sono certo fatti attendere: eccoli improvvisare un brano dei Sottotono, “Mezze verità”.

LP ospite agli Home Visit di X Factor 2019

Agli Home Visit la tensione fra i concorrenti era alle stelle: a portare un po' di leggerezza ci ha pensato un'ospite d'eccezione. La cantautrice LP ha improvvisato, insieme ai concorrenti di X Factor Italia, un medley dei suoi più celebri successi. L’artista statunitense ha appena pubblicato il nuovo singolo “Shaken”, il terzo tratto dall'ultimo album “Heart to Mouth”.

X Factor 2019, i concorrenti scelti per i Live

Ieri sera si sono esibiti in venti, ma solo dodici talenti proseguono la corsa verso i Live: i giudici di X Factor 2019 hanno scelto tre nomi per categoria da seguire durante il percorso che porta alla finalissima. Per gli Under Uomini, Malika ha scelto Davide, Enrico e Lorenzo (esclusi Nuela e Daniel), mentre Sofia, Giordana e Mariam rappresenteranno le Under Donne ai Live di X Factor 13, con Sfera Ebbasta (escluse Sissi e Beatrice). Tomas e Gabriele degli Over tornano a casa, mentre Eugenio, Marco e Nicola volano ai Live con Mara Maionchi. Infine, le band: Samuel ha scelto di portare con sé Booda, Seawards e Sierra (fuori K_Mono e Kyber).

X Factor 2019, eliminato Nuela

