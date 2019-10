X Factor 2019, le squadre: tutti i concorrenti che andranno ai Live

I 12 concorrenti selezioni agli Home Visit - tre per categoria - si preparano ad affrontare i Live di X Factor 2019. Malika Ayane, Samuel, Sfera Ebbasta e Mara Maionchi li guideranno nel difficile percorso verso la finale.

X Factor 2019, Malika Ayane e gli Under Uomini

La cantautrice milanese ha scelto per la sua squadra tre cantanti che sono anche musicisti. Davide Rossi ha abituato pubblico e giuria alle esibizioni al pianoforte: alle Audizioni ha conquistato quattro sì interpretando una delle hit più celebri di James Morrison, mentre agli Home Visit si è cimentato con un pezzo di Jamiroquai. Il 18enne Lorenzo Rinaldi, “il piccolo Jim Morrison” di X Factor 2019, non abbandona mai la sua chitarra: alle Audizioni si è fatto conoscere timidamente, per poi esplodere ai Bootcamp con una cover di "Let Her Go" dei Passengers. Infine, c’è Enrico di Lauro: musicista di strada, si è mostrato molto introverso, ma talentuoso già dalle prime selezioni, quando ha incuriosito con una versione personale di “Singing Out Loud” di Ed Sheeran.

X Factor 2019, Sfera Ebbasta e le Under Donne

Sofia, Maryam e Giordana sono le giovani voci femminili di X Factor 13 scelte da Sfera Ebbasta per i Live, ognuna con una propria cifra stilistica da perfezionare. La più giovane è Sofia Tornambene, in arte Kimono, che ha convinto subito: alle Audizioni ha ottenuto quattro sì dalla giuria cantando il suo inedito "A domani per sempre" e agli Home Visit, con “People help the people” di Birdy, ha tolto ogni dubbio a Sfera Ebbasta. Mariam Rouass è la trapper delle Under Donne: molto vicina al mondo di Sfera, avrà tempo per dimostrare le sue capacità. Resta Giordana Petralia, che suona arpa e pianoforte: dalla voce potente, indimenticabile la sua versione di “Creep” dei Radiohead.

X Factor 2019, Mara Maionchi e gli Over

Mara Maionchi porta ai Live di X Factor 2019 tre artisti dalle qualità differenti. L’ex parà Nicola Cavallaro, da Catania, ha un’irruenza espressiva che va smussata, ma che arriva dritta al pubblico: nel corso dei Bootcamp ha colpito con una cover di un brano di Lewis Capaldi, dimostrando di aver messo in pratica i consigli che i giudici gli avevano dato alle Audizioni. Eugenio Campagna in arte Comete, cantautore 28enne di Roma, ai Bootcamp ha fatto commuovere Malika Ayane con la cover di “En e Xanax” di Samuele Bersani, mentre Marco Saltari, con il suo stile fuori dalle righe e la chitarra sotto braccio, è l’artista più particolare degli Over: in arte Jordi, propone spesso brani di un certo spessore, come “Un matto” di Fabrizio De Andrè.

X Factor 2019, Samuel e i Gruppi

Samuel porta ai live il rap dei Sierra e intende accompagnare i due giovani all’interno del difficile mondo della scrittura: alle Audizioni i due 26enni hanno fatto ascoltare il brano “Enfasi”, scritto di loro pugno, mostrando un certo talento nonostante qualche lacuna tecnica. Il giudice ai Live dovrà gestire anche la potenza dei Booda, che agli Home Visit si sono dimostrati dei veri animali da palcoscenico, nonostante abbiano fondato la band solo da pochi mesi. Completano la categoria i Seawards: il talentuoso duo ha avuto un percorso burrascoso, avendo cambiato la sua composizione in corsa (è cambiato il chitarrista), ma l’urgenza espressiva di Giulia e Loris ha colpito Samuel.

X Factor 2019, i concorrenti dei Live

Iniziano i Live di X Factor 2019: saranno 12 i concorrenti che si contenderanno la vittoria. Sofia Tornambene (Kimono), Maryam Rouass e Giordana Petralia rappresentano le Under Donne con Sfera Ebbasta; Malika Ayane guida gli Under Uomini composti da Davide Rossi, Enrico di Lauro e Lorenzo Rinaldi. Fra gli Over, Mara Maionchi porta ai Live Marco Saltari, Nicola Cavallaro e Eugenio Campagna; Booda, Seawards e Sierra - guidati da Samuel - rappresenteranno i Gruppi di X Factor 2019.

