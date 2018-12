Chi è Luna Melis, finalista di X Factor 2018

Luna Melis è la quarta finalista di X Factor 2018: giovedì 13 dicembre al Mediolanum Forum di Assago sfiderà i compagni Anastasio, Naomi e i Bowland nella finale in onda in esclusiva su Sky Uno (canale 108 e su digitale terrestre al canale 311 e 11).

Luna Melis: dalle Audizioni alla finale di X Factor 2018

La sua avventura comincia con un mash-up voce e pianoforte di “Bang Bang” di Dua Lipa e Ariana Grande e Jessie J: il mix di talento, tecnica ed espressività guadagnano il consenso di pubblico e giudici e fanno approdare Luna ai Bootcamp. Qui Manuel Agnelli, alla guida delle Under Donne, non ha dubbi: Luna Melis farà parte della sua squadra. Si passa agli Home Visit: questa volta la performance di Luna è meno incisiva e la sua versione di “Monster” di Kanye West è un po’ sotto le aspettative, ma i giudici ne riconoscono comunque la bravura. Luna Melis vola ai Live di X Factor 2018.



Luna Melis ai Live di X Factor 2018

Luna Melis esordisce al primo Live Show di X Factor 2018 con "E.T." di Katy Perry e dimostra, Live dopo Live, di sapere tenere il palco: la vediamo “rappare come una mitragliatrice” nel mash-up fra “God is a woman” di Ariana Grande e “I Do” di Cardi B e in “The Monster” di Eminem featuring Rihanna, e “cantare come un usignolo” in “Blue Jeans” di Lana del Rey. Il giovane talento si cimenta anche con la musica italiana: durante il quarto Live Luna intona la sua personale versione di “Eppur mi sono scordato di te” di Lucio Battisti, mentre alla semifinale convince con “Mica Van Gogh” di Caparezza, guadagnando la finale. Luna Melis affronta per due volte il ballottaggio, mettendo fuori gioco prima i Seveso Casino Palace e poi Leo Gassmann.



X Factor 2018: l’inedito di Luna Melis

Durante il quinto Live i concorrenti di X Factor 2018 propongono i loro inediti: per Luna Melis è il momento di “Los Angeles”, un brano rap “che esce dal tradizionale linguaggio al quale i rapper ci hanno abituato”. Di “Los Angeles” la cantante delle Under Donne dice: "Il mio inedito parla di tre cose, della determinazione che metto in tutto quello che faccio, dell'affetto per la mia terra e della mia relazione a distanza". Il suo fidanzato infatti vive in America. Ascolta gli inediti di X Factor 2018 su Spotify.



Luna ha 16 anni e viene dalla provincia di Cagliari. Nella vita frequenta il terzo anno del Liceo Linguistico, ma sul palco si trasforma in una vera e propria leonessa ispirandosi alle migliori popstar straniere. Canta, rappa e suona il pianoforte, diventando una forza inarrestabile. Sarà lei la popstar ambiziosa che X Factor sta cercando?



