Chi è Naomi, finalista di X Factor 2018

Naomi è fra i finalisti di X Factor 2018: giovedì 13 dicembre al Mediolanum Forum di Assago sfiderà i compagni Luna Melis, Bowland e Anastasio nella finale in onda in esclusiva su Sky Uno (canale 108 e su digitale terrestre al canale 311 e 11).



Naomi: dalle Audizioni alla finale di X Factor 2018

Naomi Rivieccio è una vera scoperta alle Audizioni: con il suo look dimesso, conquista il palco mischiando il canto lirico al pop nella sua versione di Bang Bang di Jessie J che “spacca di brutto”. Superati i Bootcamp, Naomi giunge agli Home Visit dove convince Fedez a prenderla nella squadra degli Over grazie all’interpretazione di “Valerie” di Amy Winehouse. Dopo essersi cimentata con il pop e la lirica, Naomi scopre che il mondo che più le appartiene è quello del rap.



Naomi, un soprano pop



Naomi ai Live di X Factor 2018

Durante i Live la cantante propone interpretazioni molto diverse fra loro, dalla cover di "Love On Top" di Beyoncé all’emozionante “Never Enough” tratto dalla colonna sonora del film “The Greatest Showman”. Naomi canta “Think” di Aretha Franklin, “Look At Me Know” di Chris Brown feat. Lil Wayne e Busta Rhymes, “Problem” di Ariana Grande feat Iggy Azalea e il mash-up di “Rap God” di Eminem e “Beautiful” di Cristina Aguilera. Naomi insieme al giudice Fedez prepara anche una hit insolita, cantando al quarto Live Show un mix di lirica e pop con “Crisi metropolitana” di Giuni Russo. Il percorso di Naomi all’interno di X Factor 2018 è ad alto tasso adrenalinico: durante la fase dei Live supera per due volte il ballottaggio, vincendo prima contro i Seveso Casino Palace, poi contro la sua compagna di squadra Renza Castelli.



X Factor 2018: l’inedito di Naomi

Naomi mostra la cifra più classica del suo talento cimentandosi nell’inedito “Like The Rain”. Del brano, che è possibile ascolta insieme agli altri inediti di X Factor 2018 su Spotify, Naomi dice: "Sembra un classicone ma è molto moderno. E' un pezzo internazionale, sono molto felice e ringrazio tutti per avermi fatto vivere questa magia".



Naomi ha 26 anni ed è originaria di Napoli. Fin da piccola studia musica leggera per poi avvicinarsi alla lirica, diplomandosi al conservatorio in teatro musicale d'opera. La musica classica comincia a starle stretta e vuole trovare spazio per esprimersi nel pop. Con la sua estensione da soprano è pronta per infiammare il pubblico dell'X Factor Arena.



