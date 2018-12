Chi è Anastasio, finalista di X Factor 2018

Anastasio è uno dei quattro finalisti di X Factor 2018: giovedì 13 dicembre al Mediolanum Forum di Assago sfiderà i compagni Luna Melis, Naomi e i Bowland nella finale in onda in esclusiva su Sky Uno (canale 108 e su digitale terrestre al canale 311 e 11).



Anastasio: dalle Audizioni alla finale di X Factor 2018

Già dalle Audizioni, con un brano scritto da lui intitolato “La fine del mondo”, le rime di Anastasio conquistano la giuria: “Non ho mai trovato una persona che scrive così a X Factor", commenta Fedez. E il rapper vola ai Bootcamp dove propone un’esplosiva rivisitazione di “Generale” di Francesco De Gregori, che gli vale l’accesso agli Home Visit. Qui il 21enne di Napoli propone un altro inedito e Mara Maionchi, alla guida della categoria Under Uomini, lo vuole nella sua squadra. Anastasio, il rapper cantautore “che scrive per esigenza”, prosegue verso i Live di X Factor 2018.



Le Audizioni di Anastasio



Anastasio riscrive “Generale” di Francesco De Gregori



Anastasio ai Live di X Factor 2018

Ai Live di X Factor 2018 Anastasio propone una cover dopo l’altra del cantautorato italiano, riscrivendo intere strofe in chiave rap, da "C’è Tempo" di Ivano Fossati a “Se piovesse il tuo nome” di Elisa, passando per “Mio fratello è figlio unico” di Rino Gaetano. Il cantante degli Under Uomini di Mara Maionchi affronta dei mostri sacri della musica internazionale e convince con la sua versione di “Another Brick in the Wall” dei Pink Floyd e di “Starway to Heaven” dei Led Zeppelin. Nel corso della semifinale di X Factor 2018 propone due brani molto diversi fra loro, mostrando tutti i lati del suo talento con “La porta dello spavento supremo” di Franco Battiato e “Clint Eastwood” dei Gorillaz.



Anastasio canta “C’è Tempo”



Anastasio, “Se Piovesse il Tuo Nome”



La My Song di Anastasio



Anastasio in “Another Brick in the Wall”



X Factor 2018: l’inedito di Anastasio

Si può ascoltare su Spotify l’inedito di Anastasio, che al quinto Live di X Factor 2018 propone “La fine del mondo”. Il brano ascoltato alle Audizioni è stato riarrangiato e modificato nel testo: "Ho riscritto la seconda strofa per attualizzarla a oggi", spiega il cantante. Già dal primo ascolto Mara Maionchi è stata “disturbata” dalla canzone, spiegando che la musica serve proprio a questo, cioè "a farti rivedere e ripensare a delle cose che hai lasciato in sospeso dentro di te".



L’inedito di Anastasio



Anastasio ha 21 anni e viene dalla provincia di Napoli. Si appassiona al rap da solo, scoprendo di avere un talento inaudito per la scrittura. Fedez lo ha definito la penna migliore mai sentita a X Factor e Mara Maionchi lo ha voluto ai Live Show per le sua capacità cantautorale. Il suo talento consiste nel trasmettere immagini attraverso le parole.



Appuntamento giovedì 13 dicembre con la FINALE di X Factor 2018 in diretta in esclusiva alle 21.15 su Sky Uno.