Automobili, verso nuovo anno nero per la produzione in Italia

Auto, crisi senza fine: verso nuovo anno nero per produzione in Italia. I DATI
I numeri parlano chiaro. La ripresa del settore dell'automotive nel Bel Paese è sempre più lontana, tra stabilimenti in costante affanno e un crollo continuo delle nuove automobili fabbricate: nel 2024 si è toccata la cifra di 300mila, mai così bassa dal 1956. E le stime per il 2025 sono anche peggiori
- Continua a calare la produzione di auto in Italia e continua a peggiorare la situazione economica dei lavoratori del comparto: gli stabilimenti di Stellantis, unico produttore di automobili nel Paese oltre a Ferrari, fanno sempre più ricorso a cassa integrazione e contratti di solidarietà
- I numeri parlano chiaro: nel 2024 sono uscite dalle fabbriche circa 300mila automobili, mai così poche dal 1956 (quando si toccava quota 280mila e quando l'Italia si apriva alla motorizzazione di massa)
- Il 2025 potrebbe segnare un nuovo record in negativo. Nel primo semestre dell’anno dal gruppo Stellantis sono state prodotte 123.905 automobili, oltre 60mila in meno dello stesso periodo del 2024 (186.510)
- Il quadro non cambia molto se si contano anche i veicoli commerciali: nei primi sei mesi dell'anno se ne sono prodotti 221.885, contro i 303.510 dei primi sei mesi 2024
- Il gruppo Stellantis negli anni ha anche ridotto drasticamente la propria forza lavoro in Italia. Prima della fusione tra Fca e Peugeot erano 66mila i dipendenti nel Bel Paese, ora sono circa 40mila
- È di questi giorni la notizia che per lo stabilimento Stellantis di Termoli dal 1° settembre fino al 31 agosto 2026 entrerà in vigore un nuovo contratto di solidarietà: riguarderà tutti i suoi quasi 2mila lavoratori. Ma anche gli altri stabilimenti sono in difficoltà: a Torino Mirafiori si va verso un rinnovo del contratto di solidarietà, Melfi ha perso 2mila dipendenti dal 2021, a Modena con Maserati si sono prodotte solo 45 auto in 6 mesi
- Per Termoli le speranze erano appese alla produzione di motori endotermici e del nuovo cambio, mentre sembra tramontata del tutto l’ipotesi della gigafactory per la produzione di batterie
- Sfumato il sogno italiano, chi sono i più grandi produttori in Europa? A guidare il Continente è la Germania, con 3,9 milioni di auto, seguita dalla Spagna (1,9 milioni). Noi siamo, come anticipato, a 300mila
- Le difficoltà dell’automotive colpiscono però tutti i Paesi europei. Per fare un esempio: Opel, altro marchio del gruppo Stellantis, ha rinunciato al proprio termine (a scadenza autoimposta) per la vendita di motori e auto endotermiche
- Unico dei pochi segnali positivi del mercato delle auto è la crescita del segmento elettrico. In Italia nel primo semestre 2025 se ne sono vendute quasi 45mila: la crescita è del 28%
- Rispetto ad altri Paesi europei, la crescita delle auto elettriche in Italia è però più contenuta: sul totale dei veicoli venduti tra gennaio e giugno 2025 solo il 5,2% era elettrico. La media Ue a è al 15,6%