Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Auto, crisi senza fine: verso nuovo anno nero per produzione in Italia. I DATI

Economia fotogallery
11 foto
Ansa/Sky TG24

I numeri parlano chiaro. La ripresa del settore dell'automotive nel Bel Paese è sempre più lontana, tra stabilimenti in costante affanno e un crollo continuo delle nuove automobili fabbricate: nel 2024 si è toccata la cifra di 300mila, mai così bassa dal 1956. E le stime per il 2025 sono anche peggiori

Economia: Ultime gallery

Automobili, verso nuovo anno nero per la produzione in Italia

Economia

I numeri parlano chiaro. La ripresa del settore dell'automotive nel Bel Paese è sempre più...

11 foto

Disservizi aerei in vacanza? Ecco come far valere i propri diritti

Economia

I disservizi, che possono capitare, non devono essere accettati come parte inevitabile del...

8 foto

Benefit aziendali più strani del mondo, dal pisolino al maggiordomo

Economia

Sono diversi i benefit che, in giro per il mondo, sono stati introdotti dalle aziende per cercare...

12 foto

Casa in montagna, le località italiane più care: la classifica

Economia

Secondo una ricerca di AbitareCo ripresa da Milano Finanza, gli investimenti in alta quota stanno...

13 foto

Top Manager Reputation luglio 2025, la classifica

Economia

Stilata la classifica delle figure apicali delle principali aziende in Italia con la miglior...

11 foto

Video in evidenza

    ALTRE NOTIZIE

    Scioperi, manifestazioni e proteste a settembre: le date

    Cronaca

    Anche il mese di settembre è interessato da diversi scioperi, soprattutto nel settore del...

    Milano, Stazione Centrale, sciopero nazionale dei treni

    Smartphone vietati in classe, come applicare le nuove regole?

    Cronaca

    Con una circolare del 16 giugno 2025 il Ministero dell’Istruzione e del merito ha fatto sapere...

    Bonifico tra familiari e parenti, come evitare problemi con il Fisco

    Economia

    Nel 2025, i bonifici tra parenti continuano a essere oggetto di attenzione da parte dell'Agenzia...