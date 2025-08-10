Bot, aste di agosto: come acquistare i titoli e perché conviene farlo

I Bot sono considerati strumenti finanziari sicuri perché sono emessi dal governo italiano e quindi sono garantiti dallo Stato. Significa, in buona sostanza, che il rischio di insolvenza è molto basso, e ciò li rende una scelta popolare per gli investitori che cercano protezione del capitale. Come spiegano gli esperti, i Bot sono certamente un mezzo utile per proteggere i risparmi dall'inflazione, se però concepiti all’interno di una strategia di investimento diversificata che preveda, oltre ai titoli del debito pubblico, prodotti più remunerativi. È proprio qui che giace lo svantaggio di questi strumenti finanziari: rispetto al passato, il rendimento attuale dei Bot è decisamente inferiore. I risultati potrebbero quindi essere considerati deludenti rispetto alle aspettative, facendo sì che l'investitore opti per alternative che offrono rendimenti superiori.

Per approfondire: Btp Italia, come si acquista il titolo? Si può comprare anche online