Aste Bot agosto 2025: calendario, rendimenti e cosa sapere

Introduzione
Il Dipartimento del Tesoro del Mef, il ministero dell'Economia e delle Finanze, ha comunicato le date ufficiali di agosto in cui si terranno le aste dei titoli di Stato: ecco quali sono
Quello che devi sapere
Il calendario
Ecco di seguito le date da tenere a mente:
- Martedì 12 agosto: asta BOT
- Mercoledì 27 agosto: asta BOT
- Giovedì 28 agosto: asta medio-lungo termine
Gli appuntamenti cancellati dal MEF
In origine il calendario prevedeva anche altri appuntamenti, ma il MEF ha comunicato che, “in considerazione dell’attività di gestione di cassa, non effettuerà l’asta dei titoli a medio-lungo termine prevista per il giorno 13 agosto 2025, nonché l’asta dei Btp indicizzati all'inflazione prevista per il 26 agosto 2025”
Le tipologie di titoli di Stato
Un elenco dei principali titoli di Stato italiani:
- Buoni Ordinari del Tesoro (Bot)
- Certificati di Credito del Tesoro (Ccteu)
- Buoni del Tesoro Poliennali (Btp)
- Buoni del Tesoro Poliennali Green (BTP Green)
- Buoni del Tesoro Poliennali indicizzati all’inflazione europea (Btp€i)
- Buoni del Tesoro Poliennali indicizzati all’inflazione italiana (Btp Italia)
- Buoni del Tesoro Poliennali step-up riservati agli investitori retail (BTP Futura)
- Buoni del Tesoro Poliennali riservati agli investitori retail (BTP Valore)
- Buoni del Tesoro Poliennali riservati agli investitori retail (BTP Più)
Cosa sono i Bot
I Buoni Ordinari del Tesoro (BOT) sono titoli di Stato a breve termine, con scadenze tipiche di 3, 6 o 12 mesi. Esistono anche i BOT flessibili, la cui durata può variare purché rientri entro l'anno. L'assegnazione dei BOT avviene solitamente tramite aste competitive. Le aste per i BOT semestrali e annuali si tengono con frequenza mensile, mentre quelle per i BOT trimestrali e flessibili hanno tempistiche variabili, dettate dalle esigenze di gestione della liquidità. Nelle aste, gli operatori presentano le loro offerte in termini di rendimento e non di prezzo. Questa modalità riflette la prassi comune nel mercato monetario dell'area euro. Il rimborso dei BOT avviene in un'unica soluzione alla scadenza
Cosa sono i Btp
I Btp, Buoni del Tesoro Poliennali, sono invece titoli a medio-lungo termine e prevedono una cedola fissa pagata con cadenza semestrale. La scadenza è variabile, da 18 mesi fino tempi molto più lunghi: 3, 5, 7, 10, 15, 20, 30 e 50 anni
La liquidità dei Btp
I Buoni del Tesoro Poliennali (BTP) sono titoli a reddito fisso ideali per chi desidera ricevere pagamenti costanti ogni sei mesi. Sono molto apprezzati per la loro liquidità da parte di:
- Investitori istituzionali, che possono comprare o vendere BTP prima della scadenza sia sul mercato secondario regolamentato (MTS), per operazioni di almeno 2 milioni di euro, sia su quello non regolamentato (over-the-counter);
- Singoli cittadini, che possono effettuare queste operazioni sul mercato secondario regolamentato MOT (Mercato Telematico delle Obbligazioni e dei titoli di Stato), dove sono consentite transazioni con un taglio minimo di mille euro, o su altre piattaforme, seguendo il principio della best execution introdotto dalla normativa MiFID
Le tempistiche delle aste Btp
Le aste avvengono due volte al mese, a seconda della scadenza. Si tengono generalmente con cadenza mensile: durante la seconda settimana del mese per il Btp 3 e 7 anni e, in relazione alla domanda espressa dal mercato, i Btp 15 e/o 30 anni; durante l’ultima settimana del mese per i Btp 5 e 10 anni
Come funzionano le aste per i titoli di Stato
Come spiega sul suo sito il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), ci sono diverse modalità di asta per l'emissione dei titoli di Stato:
- Asta competitiva, dove ogni richiesta accettata viene aggiudicata al tasso di rendimento specificato dall'operatore. Ogni operatore abilitato può presentare fino a un massimo di cinque offerte, ciascuna con un rendimento che si differenzia dalle altre di almeno un millesimo di punto percentuale;
- Asta marginale, dove tutte le richieste accolte vengono aggiudicate allo stesso prezzo, noto come "prezzo marginale". In questo tipo di asta, la quantità di titoli emessi non è predeterminata rigidamente. Viene invece stabilita in modo discrezionale, rimanendo comunque all'interno di un intervallo minimo e massimo che viene comunicato alcuni giorni prima dell'asta stessa
Il tetto alle commissioni delle banche
Le norme sulla trasparenza nel collocamento dei Titoli di Stato hanno fissato un tetto alle commissioni che le banche possono richiedere ai propri clienti per la sottoscrizione dei Bot. Nello specifico, non possono superare una percentuale del capitale sottoscritto pari a:
- 0,03% per i titoli con durata residua uguale o inferiore agli 80 giorni;
- 0,05% per i titoli con durata residua compresa tra gli 81 ed i 140 giorni;
- 0,10% per quelli con durata residua tra i 141 ed i 270 giorni;
- 0,15% per i titoli con durata residua pari o superiore a 271 giorni
