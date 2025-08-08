Aste Bot agosto 2025: calendario, rendimenti e cosa sapere

I Buoni Ordinari del Tesoro (BOT) sono titoli di Stato a breve termine, con scadenze tipiche di 3, 6 o 12 mesi. Esistono anche i BOT flessibili, la cui durata può variare purché rientri entro l'anno. L'assegnazione dei BOT avviene solitamente tramite aste competitive. Le aste per i BOT semestrali e annuali si tengono con frequenza mensile, mentre quelle per i BOT trimestrali e flessibili hanno tempistiche variabili, dettate dalle esigenze di gestione della liquidità. Nelle aste, gli operatori presentano le loro offerte in termini di rendimento e non di prezzo. Questa modalità riflette la prassi comune nel mercato monetario dell'area euro. Il rimborso dei BOT avviene in un'unica soluzione alla scadenza