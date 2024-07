Abi, Patuelli: "La tassazione sul risparmio è pesante, va ridotta"

Il presidente dell'Associazione bancaria iitaliana nella sua relazione di apertura dell’assemblea annuale ha ribadito: “I risparmiatori in Italia sono gravati da una pesante tassazione che spesso li orienta ad investire all’estero. Occorre favorire gli investimenti del risparmio e ridurre la pressione fiscale"

I risparmiatori in Italia subiscono "una pesante tassazione che spesso li orienta ad investire all'estero" e che va quindi ridotta. Lo afferma il presidente Abi Antonio Patuelli nel suo intervento all'assemblea dell'associazione. Secondo Patuelli oggi "i risparmiatori che investono a medio e lungo termine subiscono una tassazione di quasi il 60% del reddito lordo prodotto dalle banche: si sommano l'Ires, l'addizionale del 3,5% e quelle locali, la cedolare secca sui dividendi, l'Irap, l'Imu e l'imposta del bollo". Il risparmio investito in strumenti di liquidità delle banche è indispensabile per erogare prestiti, ha aggiunto.



"Finito un trentennio di pace, occorre nuova strategia europea" Il presidente Abi ha iniziato il suo discorso con una frase ad effetto: “È finito un trentennio prevalentemente di pace”. Di fronte ai nuovi scenari mondiali, “non basta un’Unione europea sempre più ampia, ma basata principalmente sull’economia, sulla libera circolazione di persone, merci e denari, sulla Pac e sull’incompleta Unione bancaria che hanno rappresentato i progressi possibili. È sterile criticare la Ue per competenze che i Trattati non le attribuiscono appieno”. Occorre quindi “una nuova strategia europea, con nuovi Trattati e una vera Costituzione, con norme per la parità concorrenziale nel mercato interno e per lo sviluppo di tutte le aree d’Europa, innanzitutto le svantaggiate come il Mezzogiorno. La ricerca della stabilità finanziaria deve essere sempre inscindibile con gli stimoli allo sviluppo e all’occupazione”. In questo contesto, “l’Italia deve essere fra i protagonisti della nuova Commissione europea, con una importante responsabilità in materia economica e una vicepresidenza”. approfondimento Conti correnti più cari, ecco i costi banca per banca

"Il debito pubblico non può crescere all’infinito" Tornando sul nostro Paese, Patuelli ha sottolineato: “La ripresa cospicua e duratura dello sviluppo e la lotta all’evasione fiscale sono indispensabili anche per ridurre i debiti pubblici che non possono crescere all’infinito”. Poi ha proseguito: “La transizione verso un’economia sociale di mercato più sostenibile va realizzata senza ritardi, oltranzismi ed eccessi di burocratizzazione, con uguali regole in tutta la Ue, non caricando sulle banche compiti impropri, indirizzando equilibrati e mirati incentivi fiscali verso crescenti standard di qualità e sostenibilità”. approfondimento Conti pubblici, procedura d'infrazione Ue per l'Italia: cosa significa