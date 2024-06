Introduzione

L’International Institute for Management Development ha svelato la classifica delle economie più competitive al mondo dopo aver valutato 67 Paesi a livello globale sulla base di 250 indicatori divisi in categorie come performance economica, efficienza del governo, efficienza aziendale e infrastrutture. Presente tanta Europa e Nord America, mentre restano fuori parti dell’America Latina, dell’Asia e dell’Africa, presente con soltanto 4 Stati.

L’Italia si piazza al 42° posto: a pesare è soprattutto il risultato dell’efficienza di governo, dove si classifica al 57° posto. Nelle prime dieci posizioni mancano anche Usa, Cina, Francia e Germania, mentre sono presenti Paesi anche piccoli. L’Europa conquista 5 posizioni tra le prime dieci, tra cui il secondo e il terzo posto con Svizzera e Danimarca, mentre in testa c'è Singapore.