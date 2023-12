Stipendi in Italia, il confronto con il resto d’Europa: i dati

I dati Eurostat del 2021 mostrano come il nostro Paese avesse nel 2018 una retribuzione oraria mediana di 12,6 euro lordi, un dato decisamente inferiore a quello di Paesi come Danimarca, Francia e Germania, ma anche di Irlanda e Paesi Bassi. Anche per questo si è discusso negli ultimi mesi di salario minimo, una misura presente in quasi tutti gli Stati dell’Unione europea tranne Danimarca, Austria, Finlandia, Svezia e Italia