Ita Airways-Lufthansa, atteso ok ufficiale Antitrust Ue alle nozze

Dopo mesi di trattative, le authority nazionali dei 27 Paesi dell'Unione hanno approvato la fusione tra le due compagnie. Convocata in tarda mattinata una conferenza con il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, il presidente di Ita Antonino Turicchi e l'amministratore delegato di Lufthansa Carsten Spohr. Il colosso di Colonia in una prima fase acquisirà dall'azionista Mef una quota del 41% di Ita Airways, attraverso un aumento di capitale di 325 milioni di euro, per poi salire in una seconda fase al 100%

L’ok ufficiale, dopo mesi di trattative, è atteso nelle prossime ore: l’Antitrust Ue sta per dare il via libera alle nozze tra Ita Airways e Lufthansa, con il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti che ha convocato in tarda mattinata una conferenza stampa insieme al presidente di Ita, Antonino Turicchi, e all'amministratore delegato di Lufthansa, Carsten Spohr. Dopo oltre un anno dall'accordo preliminare, sottoscritto nel maggio 2023 tra il Tesoro e Lufthansa per la cessione di una quota di minoranza di Ita Airways al gruppo tedesco, le authority nazionali dei Ventisette Paesi Ue hanno approvato la fusione. La scadenza era fissata per domani, 4 luglio. Ci vorranno poi ancora un paio di mesi per arrivare poi al contratto definitivo tra le due compagnie aeree.

I nodi, dai voli a corto raggio ai collegamenti con l’America

I capitoli più spinosi sono stati quelli che hanno riguardato una quota di mercato troppo ampia a Milano-Linate, una situazione di monopolio su alcune rotte di corto raggio in Europa (tra Italia e Germania, Austria, Svizzera e Belgio) e la riduzione della concorrenza nei collegamenti tra Roma-Fiumicino e il Nord America. Alla fine si è trovata la quadra. A Linate le parti cederanno 15-17 coppie di slot, cioè 30-34 voli giornalieri tra andata e ritorno, con la garanzia che almeno un altro vettore possa non solo subentrare a Lufthansa ma anche stabilirsi in maniera più strutturata nello scalo milanese. Poi almeno una rivale dovrà subentrare per tre anni nelle rotte di corto raggio problematiche verso l'Europa centrale. E anche su quelle a lungo raggio da Fiumicino verso Chicago, Washington, San Francisco e Toronto in Canada è previsto l'ingresso di una concorrente che possa offrire voli diretti per contenere i costi dei biglietti. Nello specifico: si dovrà trovare o un nuovo entrante che garantisca la stessa presenza, con la stessa frequenza, per almeno tre anni, oppure - nel caso in cui non ci fosse un nuovo entrante che garantisca il volo diretto due nuovi entranti, che garantiscano un volo con scalo, ma che abbia una durata non superiore a tre ore in più rispetto al volo diretto.

L’accordo

La tedesca Lufthansa nella prima fase acquisirà dall'azionista Mef una quota del 41% di Ita Airways, attraverso un aumento di capitale di 325 milioni di euro, per poi salire in una seconda fase al 100%. L’investimento complessivo è di 829 milioni di euro. Non è stato un percorso facile: entrambe le compagnie hanno dovuto cedere a diverse richieste dell'Antitrust Ue, preoccupata per l'impatto dell'operazione sulla concorrenza e sui consumatori. La situazione era andata sbloccandosi lo scorso 17 giugno, quando la Commissione Ue aveva adottato, a livello tecnico, un primo orientamento positivo informale sull'intesa. Ita e Lufthansa avevano infatti presentato informalmente a Bruxelles misure che ponevano rimedio in modo soddisfacente alle sue preoccupazioni.