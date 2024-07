Introduzione

A fine mese scade il termine per la quinta tranche di versamenti nell'ambito della Definizione agevolata, che copre tutti i carichi affidati dall’Agente della riscossione che vanno dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.

In realtà è previsto un periodo di tolleranza di cinque giorni, quindi la scadenza definitiva è spostata a lunedì 5 agosto. In caso di mancato pagamento – o di pagamento oltre i termini – si perdono i benefici legati a questo tipo di riscossione dei debiti. I versamenti effettuati verranno considerati come titoli di acconto sulle somme dovute