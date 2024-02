Transizione ecologica, settore dell’agricoltura indietro: ecco perché

Continuano in Europa le proteste degli agricoltori. Tra i temi di cui si dibatte c’è la diminuzione dei sussidi per il gasolio agricolo. Ma anche la sostituzione di mezzi vecchi e inquinanti con altri che non usino i combustibili fossili. I nodi, però, sono diversi: dalle agevolazioni che non bastano per tutti ai modelli che mancano. Anche di questo si è parlato a Numeri, l’approfondimento di Sky TG24, nella puntata dell’1 febbraio