Agricoltura, fondi in calo ma è tra settori con più sussidi da Ue

Continuano le proteste del comparto agricolo, in Italia e in Europa. Come mostrano i dati comunitari, nonostante i fondi del settore siano sempre meno il Continente continua a produrre e registra dati positivi. In Italia, invece, la bilancia commerciale riporta un leggero deficit per l’anno 2022. Di questo si è parlato a “Numeri”, il programma di Sky TG24 andato in onda il 31 gennaio 2024