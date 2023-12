Assegno di inclusione, come e quando fare domanda

Il nuovo strumento di sostegno al reddito pensato dal governo per sostituire il reddito di cittadinanza dal 2024 sarà l'assegno di inclusione, definito ufficialmente reddito di inclusione (REI), una misura erogata dall’Inps ipotizzata per i nuclei famigliari in difficoltà. Ecco i requisiti per richiederlo, come e quando fare domanda