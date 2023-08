Lavoro, cos'è e come funziona la piattaforma Siisl

1/11 ©IPA/Fotogramma

Tre piattaforme in una: scalda i motori il Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (Siisl), il nuovo portale informatico del ministero del Lavoro operativo a partire da settembre. Ecco come funziona la piattaforma digitale per chi è alla ricerca di un’occupazione

In Italia oltre mille pensionati al giorno nei prossimi 25 anni: quali sono i rischi?